Shirley Cherres finge boda con novio alemán por el Día de los Inocentes

La ex porrista y animadora Shirley Cherres protagonizó una boda con un misterioso galán y es que Cherres no había dado señal de haber estado en alguna relación y la noticia de la boda tomo por sorpresa a sus seguidores.

Como se recuerda hace ya meses atrás Shirley preocupó a sus seguidores al denunciar por agresión a su ex pareja después de esa noticia la ex animadora no acaparó las portadas hasta el día de ayer.

Según los falsos informes de un diario local Shirley había contraído nupcias en la Municipalidad de Chosica con un alemán que presuntamente le había robado el corazón por lo que se dejó ver bastante emocionada.

«Estoy sorprendida porque no esperaba que estén aquí, pero lo único que puedo decir es que es el día más feliz de mi vida. Es todo lo que una mujer sueña, casarse de blanco, con el amor de su vida y por fin se me cumplió», dijo.

«Es una boda íntima, solo está mi familia y cumpliendo con todos los protocolos. Él es extranjero, alemán», añadió Shirley Cherres.

Todo este teatro se desbarató al confirmar que se trataba de una broma por el día de los inocentes.

Momentos más tarde, la popular exporrista dejó en claro que todo era broma por el Día de los Inocentes. «Debo acotar que todo es una broma por el ‘Día de los inocentes’. Sigo estando soltera para todos mis fans», precisó.

Shirley Cherres sobre Melissa y el ‘Gato’ Cuba: “Eran unas de mis parejas favoritas”

¡Muy apenada! La ex porrista lamentó sobre el tremendo ampay entre Melissa y su bailarín y que haya perjudicado el ‘matri’ con el ‘Gato’.

Mira también: Raúl Romero tras rumores de regreso a la televisión: “No está en mis planes”

Cabe mencionar que la ex porrista indicó que ellos eran unas de sus parejas favoritas: “Un matrimonio que parecía estable, ¿voy a tirarlo? No, yo particularmente no, porque aquí quien falla es el que está casado, porque la otra persona puede ser soltera. Lamento mucho enterarme de esto, eran una de mis parejas favoritas”, comentó.