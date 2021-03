Shirley Cherres prefiere pagar multa que ser miembro de mesa

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exporrista de Sport Boys, Shirley Cherres fue elegida como presidenta de mesa para las elecciones presidenciales que se aproximan en abril de este año. La rubia, reveló que de no recibir la vacuna Sinopharm, prefiere pagar su multa y evitar contagiarse de la COVID-19.

Mira además: Dilio Galindo, líder de Antología, se reinventa produciendo pisco

“Mi vida es primero, no me quiero morir. Ya he perdido cinco familiares por el Covid-19 y quienes no lo han vivido no saben cómo es. Yo vivo con mis padres, con mi abuelo de 89 años y tengo que pensar en la salud de ellos y en la mía”, comentó la rubia.

“Esa es una ola de contagio, obviamente como peruana que soy me gustaría cumplir como presidenta de mesa porque quiero que tengamos un buen presidente. Yo me comuniqué con la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y me dijeron que estaban viendo el tema de las vacunas con el MINSA, si la vacuna no fuera necesaria los políticos no se hubieran vacunado porque este es un virus letal, sí le tengo temor, me da miedo”, refirió la curvilínea.

Mira además: ¡Hermosa sirena! Lesly Águila posa en playita y nos vuelve loquitos

“Si no hay vacuna no voy a ir a votar, por tanto pagaré mi multa porque estar ahí va ser tener contacto con un mínimo de 300 personas, ahí puede haber un asintomático. Esto está de mal en peor. Me critiquen o no, me da igual y si me muero que al menos quede constancia que no me he expuesto “, agrego Shirley