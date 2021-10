Shirley Cherres sobre Melissa y el ‘Gato’ Cuba: “Eran unas de mis parejas favoritas”

Compartir Facebook

¡Muy apenada! La ex porrista lamentó sobre el tremendo ampay entre Melissa y su bailarín y que haya perjudicado el ‘matri’ con el ‘Gato’.

Shirley Cherres no fue ajena al ampay que protagonizó Melissa Paredes junto a Anthony Aranda y reveló que se siente apenada que la modelo haya tirado su matrimonio al agua.

Cabe mencionar que la ex porrista indicó que ellos eran unas de sus parejas favoritas: “Un matrimonio que parecía estable, ¿voy a tirarlo? No, yo particularmente no, porque aquí quien falla es el que está casado, porque la otra persona puede ser soltera. Lamento mucho enterarme de esto, eran una de mis parejas favoritas”, comentó.

LE OFRECIERON MEDIO MILLÓN PARA PASAR LA NOCHE

La siempre polémica Shirley Cherres no pierde el tiempo y desde hace un tiempo viene generando ingresos en ‘Onlyfans’ convirtiéndose en una de las favoritas de los usuarios.

Sin embargo, la exporrista reveló que debido a su trabajo, en más de una ocasión se habrían ofrecido dinero a cambio de pasar una noche con un hombre. “Hace poco me ofrecieron medio millón de dólares por una noche. Un tipo que me dijo que era empresario, me escribió, pero lo rechacé”, afirmó.

La ‘Rubia’ reveló que jamás se acostaría con un hombre, por más que le ofrecen todo el dinero del mundo. “Gracias a Dios tengo mi trabajo, ya empezaron a reactivarse los shows en vivo, no necesito de dinero sucio para vivir sé cómo ganármelo limpiamente, así es y será toda la vida”, acotó.

Filtran fotos de Porcella en Onlyfans y Shirley Cherres ríe: “Lo único grande es su estatura”

Nicola Porcella anunció hace poco que empezaría a hacer contenido para Onlyfans. Algunos, como Samuel Suárez de ‘Instarándula’ dudaron de que el ‘chico reality’ pueda subir contenido ‘hot’ a la plataforma y parece que estuvo en lo correcto.

Pues muchas usuarias que se habían suscrito para poder ver a Nicola como Dios lo trajo al mundo, se mostraron decepcionadas. Ellas mandaron algunas de las fotografías del ‘chico reality’ y en ‘Instarándula’ las hicieron públicas, tapando las partes importantes.

Esto generó las reacciones de la ‘ex porrista’ que en algún momento aseguró haber tenido intimidad con Porcella. Ella dio algunas palabras desalentadoras para las fans del Onlyfans de Porcella, acerca de su encuentro íntimo. “Yo pensé que era un súper postre, pero fue un caramelito (…) No le veo mucho futuro con su ‘Onlyfans’. Lo único grande que tiene es el tamaño de estatura y sus ojos celestes”, dijo Shirley.

