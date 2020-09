Shirley Cherres sobre su ex pareja: “Me golpeó por celos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una más. Shirley Cherres salió a denunciar públicamente a su ex pareja, quien la habría agredido físicamente cuando estaban en la casa de sus padres, pues la denuncia fue realizada en Chosica.

En el parte policial, mostrado en un programa de espectáculos, Shirley Cherres señaló que José Manuel la golpeó, causándole moretones en los brazos. Además, le habría robado dos teléfonos marca “Iphone”, la suma de 2 000 soles y costosas joyas que poseía la ex porrista.

También te puede interesar: Macarena Gastaldo: “Patricio muchas veces me ha pegado y me callaba”

Según la declaración de Shirley Cherres, la agresión se debió a los celos que sentía su ex pareja hacia sus amigos, pues José Manuel Pando los había llamado para amenazarlos.

“Estábamos viendo Netflix y le comenzó a sonar el celular a las 3 de la mañana. Me fui a la cocina y cuando regresé le pregunté qué paso. Él me respondió que ya no aguantaba más. Él había llamado a tres amigos míos diciéndoles que los va a matar”, relató Cherres.

Según su expareja, los hechos no ocurrieron así, pues él acusa que fue Shirley Cherres la que agredió en primer lugar.

“Yo tengo pruebas de la vez que ella me agredió, porque su hermana es testigo”, contó José Manuel ante las graves acusaciones de la ex porrista.

No sería la primera vez

En un programa de espectáculos y cuando iniciaban su relación entre Shirley Cherres y José Manuel Pando, una antigua enamorada del Pando salió a denunciar que él le había golpeado por celos. Sin embargo, la “rubia” minimizó esas declaraciones, pues mencionaba que “él era el mejor novio que ha tenido en su vida”.

También te puede interesar: Nicola Porcella sobre Sheyla Rojas: “Esto le servirá para descansar”