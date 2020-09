Shirley confiesa agresión de Jean Deza: “A mí me rompió la cabeza”

Compartir Facebook

Shirley Arica se presentó esta noche en un programa nocturno de espectáculos y dijo que se solidariza con Jossmery por las agresiones.

La modelo llegó al programa con la espada desenvainada y tildó a Jossmery por haberse ‘metido’ primero en su relación. Asimismo, afirmó sobre el video con Jean Deza por Instagram que no se trató de ninguna venganza, sino que simplemente ‘él se regaló’.

Por otro lado, la chica ‘realidad’ dijo que se solidariza con Jossmery y hasta la llamó “hermana”. La modelo se animó a contar episodios difíciles en su relación con el futbolista y agregó que nunca denunció las agresiones por vergüenza.

“Él sabe que yo tengo todas las pruebas para hundirlo”, agregó. “Yo tuve que ir a una clínica. Por eso es que antes de venir a este set, me dijo que me quería. Le creo a Jossmery y me solidarizo con ella”, dijo.

Además, la modelo confesó que el futbolista le rompió la cabeza y luego le pagó el tratamiento médico para su recuperación.

Luego que el futbolista del Club Binacional, Jean Deza, anunciaba por las redes sociales que retomó su relación con Shirley Arica y por ende el final con Jossmery Toledo, la expolicía lo denunció por violencia física y psicológica.

‘Magaly TV: La Firme’ difundió un acta policial que da cuenta de una discusión que ambos habrían sostenido la noche del miércoles 2 de septiembre en el departamento donde convivieron.

Según consta en el documento que tuvo acceso el programa de ATV, Jossmery afirma haber sido “golpeada con un puñete a la altura de la nuca y (además) cogida fuertemente de ambos brazos” por parte de Deza, quien ya tiene denuncias anteriores por parte de su entonces esposa Kleydi Rossi Medina y también de su exnovia Andrea Castillo. Magaly comentó que la modelo habría pedido 20 mil soles para abandonar el departamento que compartieron.

