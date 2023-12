¿Shirley Gonzales volverá a AFHS? Areliz Benel regresa a la TV peruana: «Estoy de vuelta»

¡Notición para los fans de «Al Fondo Hay Sitio» y de la querida Shirley Gonzales! Areliz Benel, quien dio vida a este icónico personaje, ha aterrizado en Lima con toda la actitud y nos tiene preparada una sorpresa que nos va a hacer vibrar.

El regreso de Areliz Benel a las pantallas peruanas

Después de un tiempo lejos de nuestras pantallas, Areliz compartió en sus redes sociales su regreso, y el motivo tiene a sus fans súper emocionados. En una publicación en su Facebook, la actriz escribió: «Estoy de vuelta, ¿saben por qué?». Y claro, sus seguidores enloquecieron con la noticia.

Un usuario respondió su pregunta: «La hija del dueño del restaurante. Sin saber qué ha pasado le dará más elementos a León para que recupere la memoria». Areliz le comentó un emoji de manitos alabando, confirmando lo que dijo.

La respuesta está en su nuevo proyecto televisivo. Areliz Benel no solo regresa a la pantalla chica, sino que lo hace a lo grande. ¿Se imaginan volver a ver a Shirley Gonzales en acción? Pues prepárense, porque eso no es todo.

Otro usuario escribió: «Si, te vi actuando en ‘Luz de Esperanza’, qué bueno que te podemos ver de nuevo en la TV peruana; ojalá decidas quedarte un tiempo por el Perú». A lo que Areliz respondió: «Me quedaré un par de meses nada más».

La actriz, después de seis años en México, donde siguió creciendo en su carrera, vuelve a sus raíces para unirse al elenco de la novela «Luz de Esperanza», el spin-off de «Luz de Luna». Una producción que promete llenarnos de emociones y sorpresas.

Areliz no pudo ocultar su felicidad al compartir esta noticia. «Estoy muy contenta de volver al Perú y ser parte de esta exitosa telenovela. Resido en México desde hace algunos años, donde desarrollo mi carrera de actuación en diversas producciones. Sin embargo, este proyecto en mi país me llenó de emoción y no dudé en aceptar ser parte de él», comentó a la producción de Del Barrio Producciones.

¿Quién es Eva Quiñones en «Luz de Esperanza»?

Ahora, se nos presenta un giro emocionante en la historia. La actriz, conocida por su papel en «Al Fondo Hay Siti», revela que su personaje en «Luz de Esperanza» se llama Eva Quiñones. Es hija de Don Heriberto (Jesús Aranda), dueño de un restaurante en Ayacucho, donde Eva trabaja. Ella es una joven con mucha pasión por la música y sueña con ser una gran cantante.

En cuanto a la trama, Areliz nos adelanta: «Mi personaje, Eva, es una joven apasionada por la música, soñando con ser una gran cantante. Trabaja en el restaurante de su padre en Ayacucho, donde conoce a León y decide conquistarlo a toda costa». Prepárense para ver a Areliz deslumbrando con su talento musical.

Y como si esto no fuera suficiente, «Luz de Esperanza» ha sido un éxito desde su estreno el pasado 11 de diciembre, con más de un millón de espectadores. Así que estamos listos para ver brillar a Areliz en esta nueva aventura.

En resumen, tenemos a nuestra querida Shirley de vuelta y más fuerte que nunca. No se pierdan ni un detalle de esta historia que nos promete risas, lágrimas y mucha emoción. Acompañen a Areliz Benel en este nuevo capítulo de su carrera. Estamos ansiosos de verla brillar en «Luz de Esperanza».