Shirley le manda indirecta a pelotero Deza

Shirley Arica soltó sin querer el verdadero motivo por el que terminó su relación con el futbolista Jean Deza, quien ahora está de amores con la expolicía Jossmery Toledo. La modelo señaló en redes que está mil veces mejor siendo soltera pues no le rinde cuentas a nadie.

“A mí me encanta estar soltera. Porque así puedo hacer lo que yo quiera sin que nadie me este jodiendo”, señaló a través de sus historias de Instagram. Como se recuerda, la modelo estuvo poco tiempo con el ex jugador de Alianza Lima.

Arica también señaló bastante molesta que ella no reparte los productos que vende a través de su cuenta de Instagram, esto a razón por las propuestas indecentes que le hacen llegar a través de esta red social.