«Si Dios quiere», Xoana González desea construir un santuario para animales

La modelo argentina Xoana González esta vez dio que hablar pero no por algún escándalo sino porque reveló que si es posible logrará construir un santuario para animales con lo recaudado en su Only Fans.

Esta noble iniciativa la tiene pensada junto a su esposo Javier González quien también ha demostrado un gran amor por los animales de la guapa Xoana.

Además la gaucha contó que ha añadido dos compañeras gatunas a su familia por lo que el grupo familiar se va agrandando con cada animal que desea rescatar y ofrecerle una mejor vida junto a sus otros perros y gatos.

Como se recuerda, Xoana se fue a vivir a Argentina junto con su esposo y sus 5 mascotas tras casarse con el pizzero de quien se enamoro a primera vista.

«El año lo recibí súper bien con mi esposo, los cinco animalitos que trajimos de Perú, más dos gatitos que recién habíamos adoptado antes de Navidad y para Año Nuevo la pasamos ahí con los gatitos. Ahora son siete mascotas más nosotros dos y nada felices», dijo la argentina.

Only fans su mayor fuente de ingresos

Por su parte, la sexy Xoana reveló que Only Fans le ha permitido salir adelante y aunque muchos la critican por mostrar su cuerpo y así generar contenido la gaucha solo considera lo que su familia y esposo piensen de ella.

«El OnlyFans es nuestra fuente ingresos… La gente ya pensaban lo que sea de mí, así que lo que digan de mí no me importa… mi familia lo acepta e incluso ya hacemos chistes», dijo González.

Xoana González minimiza el Onlyfans de Fátima Segovia: “Para mí no es competencia”

¡Sin pelos en la lengua! La argentina no tuvo piedad con el Onlyfans de Fátima y asegura que “estafa a la gente” con su contenido.

Xoana González asegura que el contenido de la plataforma de Fátima Segovia no pasa nada y que le causa mucha felicidad que los suscriptores se desilusionen con el Onlyfans de la cómica pues así visitarían el de ella.

“No al contrario, yo feliz, porque van ahí, después ven, se desilusionan de que esperaban ver otra cosa, para mí no es competencia, al contrario es publicidad”, aseguró la modelo argentina muy segura de su contenido.

Además se animó a darle un consejo a Fátima: “Es preciosa pero no, no se está jugando demasiado, lo hace muy sexy pero no se está jugando lo que es la plataforma en sí, lo que exige la plataforma para que alguien pague”.

“Si van a hacer como que sí como que no, al público lo van a mantener uno o dos meses pero luego el público se va”, finalizó la ex chica reality.