‘Si es la que inició, que se pudra en la cárcel’, dice padre de ‘Liendrita por ex de su hijo

No termina el vía crucis de la familia de ‘Liendrita’ que continúa clamando justicia por el asesinato del cómico que se dio lugar el último sábado por la noche.

Frente a ello, los padres de ‘Liendrita’ no encuentran consuelo y siguen en busca de justicia y esperan pronto dar con los responsables de este hecho.

Sin embargo, Bartolomé Chunga, padre del cómico, indicó que su hijo no tenía problemas con nadie, por lo que no entiende la razón de su muerte. “En letras mayúsculas yo lo puedo elogiar a mi hijo. Nunca se metía con nadie, nunca hacía cosas malas. Ahí están los documentos, no hay antecedentes”.

Pero, el señor Chunga se dirigió a la expareja de su hijo e indicó que, de resultar culpable, le caiga todo el peso de la ley y termine en la cárcel. “La persona que ha originado esto, los actores intelectuales, los que han mandado a matar son los que tienen que responder ante esto, pero si la señora (expareja de Liendrita) esta es la iniciadora de lo que han hecho, que se pudra en la cárcel y que de ahí no salga nunca más”, indicó a un medio local.

Pese a todo lo que sucedió, ‘Liendrita’ ya descansa en paz en su natal Piura, ciudad a la que llegó el último miércoles y en la que fue homenajeado a ritmo de música y cervezas.

Esposa de Liendrita está embarazada

Luego de la muerte del cómico, se dio a conocer que Jaqui Matos se encuentra esperando el segundo bebé del cómico, sin embargo esta noticia no era revelada por las amenazas que recibía.

Antes de la muerte, la pareja se encontraba viviendo en casas separadas, luego del escándalo que sucedió en un programa de televisión donde una mujer lo acusaba de ser el padre de su hijo.

