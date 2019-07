Si habla Alejandro Toledo caen más cabezas

En los gobiernos de PPK y Ollanta Humala hubo mucho interés en no extraditar a Alejandro Toledo, incluido el Club de la Construcción porque el ex presidente “sabe muchísimo”, afirmó ayer el congresista Víctor Andrés García Belaúnde sobre la detención del ex mandatario en California, Estados Unidos.

“Si Toledo hablase, pueden caer muchas personas y creo que tiene que hablar, como han hablado los otros colabores”, expresó y señaló que Toledo puede revelar entretelones de los sobornos pagados por Odebrecht. No creo que se quede callada y puede hablar para tratar de salvarse, agregó.

Precisó que con la captura de Toledo se inicia el proceso de extradición en forma “irreversible”.

QUE NO ESCAPE

La captura de Toledo causó revuelo en el Congreso y la fujimorista Lourdes Alcorta afirmó “que no se les escape”.

“Tiene que contarnos toda la verdad. Hay que traerlo, hay que asegurarnos de que venga, hay que darle toda la protección para que venga lo más rápido posible”, dijo y calificó de “lamentable y patética” la situación del ex mandatario.

El parlamentario Luis Iberico señaló que las pruebas presentadas por la justicia peruana “son tan contundentes” que espera que la justicia y gobierno norteamericano accedan a la extradición de Toledo.

“Yo confío en que la justicia norteamericana actuará con la celeridad necesaria y pronto tendremos al señor Toledo en el banquillo de los acusados. (…) que responda por sus actos, es una vergüenza lo que le ha hecho al país”, anotó.

EL DATO

El Frente Amplio también destacó la captura e indicó que el procurador público y la justicia peruana debe estar alerta, junto con la Cancillería, para hacer posible la extradición de Toledo lo más rápido posible.