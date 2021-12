“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo”, dijo madre de Eleazar sobre Stephanie Valenzuela

Compartir Facebook

Como se recuerda la modelo Stephanie Valenzuela denunció públicamente a su ex pareja el mexicano Eleazar Gómez por haberla agredido física y psicológicamente, fue así que el actor paso 5 meses preso por sus actos.

Ante este panorama la madre de Eleazar salió a hablar y contra atacó hacia la modelo justificando el accionar de su hijo quien recibió una ola de críticas por haber agredido a la influencer.

Ha pasado poco más de un año desde que sucedió este desafortunado suceso y la señora Melissa Sánchez decidió romper su silencio sobre el polémico caso de su hijo.

Y es que según la madre del actor mexicano su hijo su hijo perdió casi todos sus ahorros en la reparación del daño que pagó.

“Lo dejó pobre, imagínate… Mucho no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante”, señaló la madre de Eleazar Gómez a las cámaras.

Además, la progenitora reveló que nunca le cayó bien ‘Tefi’ desde que la conoció y si es que su hijo la golpeó en algún momento habría sido ‘por algo’.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie”, manifestó la mujer dejando sorprendidos a los reporteros. Asimismo, precisó que no perdonaría a ‘Tefi’ luego que su hijo pasara cinco meses en prisión.

“Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Le quiero cortar… no, mejor no digo qué le quiero hacer”, respondió tajante la madre de Eleazar Gómez.

Stephanie Valenzuela se indigna con periodista mexicano por dudar de su denuncia de agresión

La modelo peruana aún sigue pasando desafortunados momentos a causa del episodio de violencia que vivió y esta vez, por la falta de credibilidad de un periodista.

Y es que el periodista y conductor de ‘Suelta la sopa’ estaba quitándole la importancia debida a la denuncia por agresión contra Eleazar. ‘Tefi’ tildó de “estupideces” los comentarios del periodista mexicano, y alude que se refiere al tema de esa forma por presuntamente mantener una amistad con Eleazar Gómez.

“A Luis (Borrego) lo tengo entre ceja y ceja. Le respondí en una porque esta no es la primera vez, ya son varias veces que habla estupideces. Parece que no tuviera criterio y llegó el momento de responderle”, dijo ‘Tefi’ visiblemente indignada con la situación.

“Qué criterio puede tener esa persona que cree que yo me voy a inventar y que voy a contratar a cuatro modelos para que se hagan novias de él (por Eleazar Gómez) y también lo denuncien… Nada que ver con lo que dijo. Creo que me dijo ‘tú tampoco eres víctima’. Yo ante un juzgado he sido declarada víctima de violencia familiar”, finalizó.