«Si me llaman estoy lista», Melissa anuncia que desea encontrar trabajo

La popular Melissa Paredes nuevamente esta dando de que hablar pues esta vez usó sus redes sociales para mandar ciertas indirectas para que pueda conseguir trabajo ya que su ´último paso por la Tv fue en ‘Mujeres al Mando’.

Es así que la ex conductora presumió en sus redes los brackets que se había puesto decisión que le había costado tomar porque trabajaba en la televisión pero como ahora ya no es imagen de ningún programa tomó esta radical opción para lucir más bella.

Sin embargo, la modelo causó revuelo con sus declaraciones ya que mientras contaba su experiencia con los brackets hizo un llamado para que pronto pueda tener un trabajo.

«Ahora que tengo una pausa bastante larga decidí por ponerme brackets», inició diciendo.

Como se recuerda su paso por ‘Mujeres al Mando’ fue muy breve y comentado ya que el público no la quería ver en la pantalla chica después del tremendo ampay el que fue protagonista, sin embargo, la modelo hizo oídos sordos y continuó en el programa.

«Si me llaman estoy lista», dijo Melissa dispuesta a pronto encontrar trabajo estable ya que la modelo comentó que ella asume los gastos de su pequeña hija, gastos que comparte con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes confía en matrimonio con Anthony Aranda: “el próximo año puede ser”

La modelo Melissa Paredes llegó como invitada a ‘Mujeres al mando’ y habló de todo un poco: entre ello, acerca del matrimonio con Anthony Aranda.

“No veo anillo, así que… Yo creo que es bonito soñar con casarse, tener una familia, hijos que es una ilusión. Es muy bonito pensar en eso, no lo descarto; definitivamente es algo que me encanta, con lo que sueño”, manifestó Paredes.

“¿Quién sabe? Solo Dios sabe, el próximo año puede ser”, añadió Melissa dejando abierta la posibilidad de contraer matrimonio.

“Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Qué dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados… Recién me entero. Ven acá, porque me has dado una gran idea. Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí”, resaltó Paredes.