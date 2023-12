«Si me ves en bikini, cambiarías de gustos»: Janet Barboza ‘trollea’ a Giselo con picante comentario

Durante un segmento de cocina, donde Janet Barboza preparaba su puré de camote en América Hoy, Edson Dávila le lanzó un picante comentario. Él le propuso a la popular ‘rulitos’ a que diera su receta en bikini. Por tal motivo, la conductora del programa magazine no dudó en responderle fiel a su estilo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza ‘trollea’ a Edson Dávila

En medio de un bloque de cocina en América Hoy, Janet Barboza se encontraba dando su receta de puré de camote para estas fiestas navideñas. Ante ello, la popular ‘rulitos’ le pidió ayuda a Edson Dávila: «Cacatúa ayúdame con el micro, no puedo hacer todo con una mano», mencionó la conductora. Tras ello, siguió explicando de manera accidentada su receta cuando Edson Dávila lanzó su primera broma.

«Por eso es que no le duran las parejas también. O de repente quiere ponerse el bikini para cocinar», sostuvo el popular Giselo. Debido a esta broma, Janet Barboza no se quedó corta y le respondió a su compañero con un picante comentario que no pasó desapercibido por los televidentes. «Si tú me vieras en bikini, cacatúa, créeme que cambiarías de gustos», sostuvo Janet Barboza ocasionando la risa de los presentes en el lugar.

Ethel Pozo se quiebra en el programa especial

De igual forma, durante el programa los conductores Edson Dávila, Janet Barboza y Ethel Pozo recordaron sus momentos más entrañables en Navidad. En cierto momento, la hija de Gisela Valcárcel no pudo contener las lágrimas al revelar cuál fue la Nochebuena más difícil para ella y su familia. Por tal motivo, confesó que uno de sus familiares más cercanos tuvo una grave enfermedad que afectó a toda su familia. Recordemos que en estas fechas, no todas las personas tienen a sus seres queridos al lado o pasan difíciles momentos.

“Todas son lindas pero he tenido… es que mi tía ya estaba muy enferma de cáncer, fue muy difícil, sabíamos que podía ser la última pero viajamos hasta allá a verla”, comentó Ethel Pozo con la voz entrecortada. “Es lo más importante. La ensalada el pavito, los regalos, son innecesarios, lo importante es estar juntos, en familia”, concluyó la conductora de América Hoy. Además, agradeció a Dios por tener juntos a sus seres queridos.