Si no recibiste ningún bono inscríbete en plataforma

Las familias que no fueron incluidas en el último padrón publicado tienen la posibilidad de inscribirse en el Registro Nacional de Hogares del Reniec, para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si se cumple con las condiciones para acceder al bono universal familiar.

Esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales postpandemia.

Los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada,por lo que la población debe colocar la información correcta. Esta será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización.

CUIDADO AL REGISTRARSE

Asimismo, es importante que para asegurar un correcto llenado de información los usuarios tengan a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar.

Se recomienda no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la banca celular.

Para acceder a la plataforma de registro deberá hacer clic aquí www.registronacionaldehogares.pe.

PARA LOS QUE NO TIENEN CHAMBA

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, sostuvo que las personas que perdieron el empleo durante la pandemia generada por el coronavirus, podrán acceder al Bono Familiar Universal.

Explicó que para ello deberán consignar sus datos en la plataforma mencionada líneas arriba. “Sabemos que hay un desfase de dos meses en la información de la planilla electrónica, por lo que, si una persona perdió su empleo la semana pasada, aún la tenemos mapeada como trabajador en planilla”, expresó.

Dijo que lo que busca la plataforma es actualizar la información para así beneficiar a todas las familias que necesitan recursos para afrontar la pandemia.

PASARON POR CAJA

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, dijo que ayer se abonó los 760 soles a las familias beneficiadas en el último padrón del Bono Universal que tengan cuentan en los bancos Interbank o Scotiabank.

Reveló que ayer fue el primer día de entrega del Bono Universal y se pagó a 140,000 hogares con cuentas en el Banco de la Nación.

“Ayer se hizo un desembolso a usuarios del Banco de la Nación a 140 000 hogares, estos hogares ya pueden disponer de estos recursos. Hoy, clientes de Interbank y Scotiabank recibirán los depósitos”, informó.

EL DATO

En cuanto a los problemas de carácter tecnológico que se presentaron, aseguró que se están superando paulatinamente y que el Reniec está respondiendo de manera oportuna.