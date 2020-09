¡Si se puede! Puneña sustenta tesis virtual y se titula de nutricionista

Compartir Facebook

¡Si se puede! Maribel Huaquisto Puma, de 22 años, logró su anhelo de titularse y fue la primera estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano en sustentar su tesis de manera virtual.

La sustentación la efectuó desde las instalaciones del Tambo Ura Ayllu, que cuenta con acceso a Internet y equipos de cómputo. Así gracias a su esfuerzo académico, Maribel Huaquisto obtuvo el grado de Licenciada en Nutrición en la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) que lo celebró junto a sus padres.

TUVO ACCESO AL INTERNET PARA RENDIR SU TESIS

El aislamiento social obligatorio por el covid-19, en su región, había complicado su viaje de más de cuatro horas desde su distrito de Cuyocuyo hacia Puno, para sustentar su tesis, pero encontró la salida a 30 minutos a pie en la comunidad Ura Ayllu, donde se encuentra el Tambo del Programa PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que le facilitó el uso de las instalaciones y el acceso a internet exclusivo para que la universitaria pueda presentarse ante el jurado calificador.

“Quería estar con mi familia en este importante momento que ha sido una experiencia muy grata y nueva para mí. Estuve muy nerviosa al principio, pero me aprobaron. Me siento feliz de que este objetivo lo haya alcanzado con apoyo de mis padres y las facilidades que me brindaron en el Tambo”, indicó Maribel.

La titular del Midis, Patricia Donayre, destacó el esfuerzo de la flamante licenciada para alcanzar sus objetivos profesionales, y la consideró como un ejemplo para las jóvenes mujeres de su localidad.

“Noticias como estas nos llenan de esperanza. Maribel no renuncia a sus sueños pese al estado de emergencia sanitaria, por el contrario, los hace realidad usando los recursos que tiene a la mano. Nosotros seguiremos fortaleciendo y mejorando los servicios en nuestras plataformas de servicios que contribuyen a cambiar vidas”, afirmó la ministra Donayre Pasquel.

