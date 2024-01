«Si uno ya no quiere, el otro tiene que asumir»: Yiddá Eslava confesó lo difícil que fue su separación

Yiddá Eslava hizo nuevas declaraciones sobre su separación de Julián Zucchi. En esta ocasión, la actriz compartió que su matrimonio con el argentino estaba resultando complicado y que, pensando en el bienestar de sus hijos, tomaron la decisión de ponerle fin. A pesar de todas las críticas que recibieron, ella siguió firme en su decisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yiddá Eslava contó detalles sobre su separación

La popular actriz Yiddá Eslava reveló que su relación se estaba volviendo algo difícil de manejar. Por tal motivo, ambos tomaron la decisión de dar por finalizado su matrimonio con la finalidad de que sus hijos crezcan en un mejor ambiente. Ella brindó más detalles sobre lo difícil que fue afrontar esta etapa en su vida, pues como recordaremos su relación con Julián Zucchi era vista como una de las más sólidas.

“Decidimos que nuestros hijos crezcan en un ambiente saludable, si nuestra relación se estaba convirtiendo en una situación difícil, estaba muy cercana la situación complicada, la situación chispeante”, enfatizó la popular actriz Yiddá Eslava para América Hoy.

Decisión mutua

La exparticipante de reality resaltóó que la decisión de separarse fue tomada de manera conjunta. Aunque una de las partes pueda no estar de acuerdo, destacó la importancia de evitar llegar a situaciones violentas. Por tal motivo, reveló mayores detalles sobre cómo llevaron esta difícil decisión, pues lidiaron con diferentes críticas en redes sociales.

“Si uno ya no quiere, el otro tiene que asumir, esa metalidad de ‘no, voy a luchar por amor’ No, porque ya no quieres, cuando uno no asume la decisión viene la violencia, no necesariamente física, pero sí existe una violencia emocional, minimizan tus pensamientos, tus decisiones”, sostuvo la popular actriz Yiddá Eslava. De igual forma, respondió a los usuarios en redes sociales sobre su pérdida de peso. Ella enfatizó que no se debió al fin de su relación, sino que lo hizo por el bienestar de su salud. De esta manera, Yiddá Eslava aclaró diversos puntos de los cuales ha sido criticada en las redes.