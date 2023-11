“Si vas a hacer cochinadas, mejor dilo”: Natalie Vértiz “explota” con Yaco Eskenazi tras consejos a infieles

¡Esto se puso bueno! Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas de toda la farándula peruana. Ellos son considerados como “la última oportunidad para creer en el amor”, por lo cual, diversos usuarios están atentos a alguna presunta infidelidad. En la más reciente edición de “Estás en Todas”, justamente hablaron sobre ese tema y la reina de belleza se molestó con el exguerrero por darle consejos a los infieles.

¿Problemas entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz?

En una divertida nota presentada en “Estás en Todas” se habló sobre los hombres y mujeres que perdieron la cabeza por amor. Por ello, ante tantas imágenes, Yaco Eskenazi decidió sacar a relucir su experiencia y le brindó algunos consejos a los infieles.

“Primero, si vas a romper las lunas del carro de alguien, asegúrate que sea de tu esposo. Si no, te va a pasar como esta señora (risas) que rompe la luna del carro equivocado”, señaló en un primer momento Yaco Eskenazi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jacobo Eskenazi (@yacoturco)

“Después, amigo, si te ampayan, ponte primero el bóxer, no la camisa. ¿Qué haces corriendo calato por la calle? No te pases”, agregó Yaco. Este último consejo colmó la paciencia de Natalie Vértiz, quien lanzó tremendo mensaje en contra de su esposo.

“Chicos, creo que están dando los consejos equivocados. No sé porque les dan consejos a los infieles. Lo primero que tienes que hacer es no gastar el tiempo de nadie. Si vas a estar haciendo cochinadas, mejor dilo, de frente. ¿Para que vas a hacer gastar el tiempo a la gente viéndole la cara?”, indicó Natalie Vértiz ante la sorpresa de Yaco Eskenazi.

Lo defiende

Durante el lujoso evento de colaboración entre conocidas marcas de ropa, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se lucieron juntos. Ante ello, una reportera del lugar se atrevió a consultarle por las miraditas de otras mujeres hacia el exchico reality. Tras ello, su esposa Natalie Vértiz no se quedó corta y sacó cara por el papá de su hijos. Ambos protagonizaron este divertido momento que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalie Vertiz (@msperu)

«Tu marido dice que no se da cuenta cuando las mujeres lo miran», sostuvo la reportera del lujoso evento ante la sorpresa de la modelo Natalie Vértiz. No obstante, ella respondió sacando cara por su pareja, quien le mostró su respaldo de manera jocosa. «Porque será que solo él me está mirando a mí, jaaa», contestó de manera alegre la modelo Natalie Vértiz. «Esa es la respuesta», añadió Yaco Eskenazi a la respuesta de su pareja.