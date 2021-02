Sicario extranjero practicaba “magia negra” y lleva cruz de oro dentro del cuerpo

Compartir Facebook

El ciudadano venezolano, Alejandro José Soares Ricode 26 años encañonó y asesinó cobardemente al joven trabajador del grifo Nuevo Progreso Primax, ubicado en la avenida Pachacútec, en Villa El Salvador. El testimonio del extranjero generó controversia.

Cobarde ataque a jovencito

El ciudadano extranjero esperó de que su víctima terminara de atender para asaltarlo. El joven trató de defenderse pero el ladrón quería solo una cosa, el dinero que llevaba, tras varios disparos huyó de la escena.

“Rico” integraba la banda criminal ‘Los Sanguinarios de Revolución’, dedicada a asaltar todo tipo de negocios. Él junto a su cómplice peruano, Jonathan de la Caridad Pérez Reyez de 28 años, alías ‘Yeye’, fueron detenidos.

Artes oscuras

Las creencias religiosas del extranjero llamó la atención, pues están relacionadas a la brujería y hechicería. “Rico” es seguidor de la santería cubana, relacionado a la magia negra.

Tal sería su fe que tiene una cruz de oro en el muslo, que le sacó a un muerto en el cementerio.

“Por esta cruz me he metido al cementerio y he marcado al muerto, quien tenía su cruz de oro. En Venezuela acostumbran a enterrar a sus muertos con el escapulario de oro y la cruz es de oro: tú agarras la cruz de ese muerto y ese muerto te seguirá a donde tú vayas”, confesó.

“Una cruz de oro, en el muslo, adentro, en medio”, afirmó el extranjero orgulloso de si.

Además de tatuajes y su libre expresión, también tiene marcada la piel, teniendo a la Catrina tatuada. “Yo le llamo María Celestina, la hija de Satanás”.

