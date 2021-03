¡Siempre enamorada! Shirley Cherres en saliditas con madurito congresista

Compartir Facebook

No le cierra las puertas amor. La ex porrista, Shirley Cherres, confesó y abrió su corazoncito. La ahora figura de Onlyfans contó estar ilusionada con un nuevo galán, este sería madurito y hasta congresista.

Un amor que le de calma

Shirley Cherres era conocida por sus innumerables escándalos donde era relacionada con una serie de populares futbolistas o personas públicas. Ahora con unos añitos más encima, ella busca un amorcito que le da calma, que la haga vivir el verdadero amor.

“Decidí cuidar mi vida privada y no exponerla más, pero no puedo negar que hay alguien especial y se está esforzando para ganarse mi corazón, así que vamos a ver cómo me va. Ojo, no es futbolista, es una persona mayor, político, abogado, empresario y es congresista. Es muy bueno, respetuoso, galante, generoso y me entiende mucho”, expresó para un reconocido medio local.

En privadito todo es mejor

Cuando se le preguntó sobre quién sería este misterioso galán, Shirley prefirió guardárselo para ella solita. Eso sí, dejó bien en claro que no es cualquier ‘pelagato’ y que a diferencia de sus antiguos amores, planea cuidarlo en discreción.

«No me puedo quejar, es un hombre muy bueno, tiene sus buenos autos, su yate, tiene una súper residencia. Lo material es algo que no me llama mucho la atención porque siempre he trabajado y siempre me he valido por mí misma. No soy una mujer interesada», afirmó enamorada.

Shirley va por la vacuna

Hace unas semanas Shirley confesó haber sido elegida como presidenta de mesa para las elecciones presidenciales que se aproximan en abril de este año. La rubia, reveló que de no recibir la vacuna Sinopharm, prefiere pagar su multa y evitar contagiarse de la COVID-19.

“Mi vida es primero, no me quiero morir. Ya he perdido cinco familiares por el Covid-19 y quienes no lo han vivido no saben cómo es. Yo vivo con mis padres, con mi abuelo de 89 años y tengo que pensar en la salud de ellos y en la mía”, comentó la rubia.

“Esa es una ola de contagio, obviamente como peruana que soy me gustaría cumplir como presidenta de mesa porque quiero que tengamos un buen presidente. Yo me comuniqué con la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y me dijeron que estaban viendo el tema de las vacunas con el MINSA, si la vacuna no fuera necesaria los políticos no se hubieran vacunado porque este es un virus letal, sí le tengo temor, me da miedo”, refirió la curvilínea.

