«Siempre estaré a tu lado», Florcita no pasaría Año Nuevo con su hijo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al parecer Florcita Polo no pasaría Año Nuevo con uno de sus hijos por lo que compartió un emotivo mensaje en sus redes pues a pesar de estar lejos el amor que la une con sus hijos es inmenso.

Pues desde que se supo la crisis matrimonial que están viviendo Flor y Néstor la pareja no se ha dejado ver junta ni para la fecha de Navidad ya que Néstor pasó fiestas en Chancay junto a su hijo y Flor en Lima junto a su madre Susy Díaz y su otro hijo.

Ahora, la engreída de Susy pasará Año Nuevo en Tarapoto donde tendría contratos laborales.

«Gracias a mi Dios. Gracias papá por cuidarme desde el cielo, siempre es bueno hacerse las pruebas de descarte de covid, yo me las hago cada serías para proteger a mi familia», escribió en un primer momento la engreída de Augusto Polo Campos.

Fue ahí donde Florcita anunció que se iba a de viaje a Tarapoto cosa que ya había anunciado Susy Díaz días previos.

«Te voy a extrañar mucho mi pequeño, que Dios te cuide y te proteja siempre… Te amo mi pequeño. Gracias por darle alegrías a mi vida, Gracias por amarme tanto, Gracias por cada abrazo y Cada beso que me das… Siempre estaré a tu lado cuidándote y protegiéndote», escribió Florcita Polo para su pequeño Estefano.

Minutos después compartió su llegada a Pucallpa disfrutando del rico sol del lugar.

Flor Polo desmiente a Néstor Villanueva: “Yo duermo con mis hijos y él en otro cuarto”

La hija de Susy Díaz, Flor Polo, llegó como invitada a ‘En boca de todos’ y habló sobre la crisis matrimonial que atraviesa con Néstor Villanueva.

Mira también: Mario Hart y su tierno mensaje a Larita: “Dios me permita acompañarte de la mano siempre”

“Las cosas están muy fuerte, estamos atravesando problemas muy fuertes, viene de hace mucho tiempo (…)No entiendo por qué no quiere decir que las cosas que están feas entre nosotros. Esto ya viene de tiempo, espero salir adelante por mis hijos. Néstor sabe lo que está pasando, para mí no es fácil, no voy a entrar en detalles por respeto a mis hijos y mi familia”, dijo en un primer momento.