«Siempre hablarán más de tus errores»: Nickol Sinchi comparte reflexivo mensaje en redes

La cantante Nickol Sinchi es una querida ex vocalista de Corazón Serrano que ha iniciado como solista. La joven artista viene trabajando arduamente con su propia orquesta familiar. En sus redes sociales, la intérprete ha compartido un reflexivo mensaje sobre su carrera.

Te puede interesar leer: ¡Hicieron bailar a todos! Los Capos de Colombia estuvieron en el anfiteatro de Chabuca Granda [VIDEO]

¡Comparte reflexivo mensaje!

Nickol Sinchi ha ganado fama por su participación en Corazón Serrano durante más de 8 años. Es conocida por su gran talento musical para el canto y sus exitosos temas de cumbia. Hace más de seis meses, la artista se lanzó como solista y desde entonces, ha lanzado varios éxitos musicales que se ha convertido en la favorita del público.

Por medio de sus redes sociales, la cantante compartió un mensaje muy reflexivo con sus seguidores: «Me han intentado apagar, diciéndome que hay muchas cosas que he hecho mal. No voy a negar que en el camino me he equivocado, pero es normal, soy un ser humano».

Finalmente, agregó: «Al final, te das cuenta que la gente siempre hablará más de tus errores que de lo bueno que has logrado. Tienes que hacer que te da igual, porque podrán decir lo que quieran, pero uno sabe lo que es, la realidad».

Te puede interesar leer: «Familia, nos vamos de tour»: Daniela Darcourt confirma gira por Europa, Estados Unidos y Canadá

¡Nickol Sinchi celebrará su cumpleaños!

Por medio de sus redes sociales, Nickol Sinchi anunció una gran sorpresa para todos sus seguidores. Por medio de una transmisión en vivo, la cantante comentó que se acerca su cumpleaños y lo celebrará de una manera especial con un gran concierto.

«Estamos organizándolo para este domingo 28 de enero, adelantando mi cumpleaños. Que mejor manera de celebrarlo junto a todos ustedes. Lo mejor de todo es que este evento será de entrada libre. Ya voy a cumplir 25 años, quedan todos cordialmente invitados», dijo la cantante de cumbia.

🔥🔥🔥 Celebramos el cumpleaños de nuestra querida Nickol Sinchi Urbano 🎉🎊🥳🎊 con un súper concierto con entrada libre en… Publicada por Nickol Sinchi & Orquesta en Lunes, 22 de enero de 2024

El concierto se llevará a cabo el domingo 28 de enero desde las 2:00pm en el Mercado Villa ubicado en la Av. Bolivar y Ruta E. Además, Nickol Sinchi anunció que será un espectáculo de cinco horas donde tocará sus mejores éxitos junto a su orquesta y que será un evento para toda la familia.