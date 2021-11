«Siempre para ensayando», dijo Julinho al reclamarle a Brenda Carvalho

Compartir Facebook

El ex futbolista al parecer no la estaría pasando bien ya que no estaría cómodo con los continuos ensayos de su pareja Brenda Carvalho para el programa de Reinas del Show lo que le limita pasar tiempo con su garotiña.

Bastante molesto estaría Julinho pues afirma que ya no comparte tiempo de pareja con su novia la guapa Brenda quien se encuentra disputándose la corona en el programa de la ‘Gise’.

“Me imagino que no consiguieron el saludo de Brenda, porque Brenda está con el tema de los bailes, es imposible hablar con ella, ni yo hablo”, dijo el ex futbolista para un programa radial.

Además remarcó que le es imposible tener comunicación con la bailarina ya que cuando le marca suelen contestar sus amigas del programa lo que le disgustaría al popular Julinho.

“La llamo y sus amigas me contestan: ‘Julinho, está ensayando’”, indicó el exjugador de fútbol.

A pesar de tener más de 10 años juntos la parejita siempre se ha mostrado bastante cómplice en cada actividad que realizan para que a pesar del transcurso de los años la llama del amor no se apague.

Brenda Carvalho se emociona hasta las lágrimas al ver a su madre después de 3 años

La brasileña no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su mamá por primera vez en 3 años de solo verse por videollamadas.

En la última emisión de ‘Reinas del show’, el programa decidió hacerle una sorpresa a la brasileña, Brenda Carvalho. La ‘señito’ y su producción sabían que Brenda no podía ver a su mamá desde hace varios años por lo que decidieron sorprenderla.

La mamá de Brenda Carvalho llegó hasta el set de ‘Reinas del show’ para reencontrarse con su hija después de 3 años. Doña Esperanza y Brenda no podían encontrarse por el trabajo de ambas, por lo que verse y abrazarse después de tanto tiempo las llenó de emoción a ambas.

Al ver a su madre bajar las escaleras, Brenda corrió a abrazarla y rompió en llanto mientras lo hacía. “El tocar, el abrazar, el sentir su olor, su cariño, su cabello, su piel… Dios mío, usted no tienen idea de la emoción que puedo estar sintiendo ahorita”, señaló Carvalho. “Te amo”, agregó mirando a su mamá.