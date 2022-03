“Siempre se puede”: Cirujano parapléjico enseña cómo opera a pacientes gracias al trabajo en equipo

Compartir Facebook

El quirurgo Rodrigo Merchán usa una silla de ruedas desde el 2014, pero tanto él como sus colegas se han adaptado bien a su situación, haciendo de los mejores trabajos de su área.

Las personas en situación de discapacidad han sido discriminadas por mucho tiempo, ya que muchas personas no confían en sus capacidades y prefieren ignorarlos cerrándoles las puertas a una oportunidad que puede cambiar sus vidas, quitándole también el momento para que realicen sus sueños.

La inclusión ha permitido que estos constantes rechazos disminuyan, de manera que todas las personas sean igual de bienvenidas en un puesto de trabajo a cumplir con su labor y objetivos.

Rodrigo Merchán es un ejemplo de que se puede salir adelante y que su situación no le impide ser el mejor en su profesión. El cirujano plástico estético y reconstructivo de origen mexicano es parapléjico desde el 2014, y ha demostrado que puede operar a sus pacientes de forma eficaz.

Cómo es posible esta hazaña

Probablemente muchos se pregunten cómo un hombre en aquella situación puede operar sin dificultades, y la respuesta la enseñó él mismo en su cuenta de Instagram por medio de un video que lo muestra ejerciendo su profesión mientras está en su silla de ruedas.

Primero que todo, se lava las manos antes de empezar, después una colega le ayuda colocándole el delantal para iniciar el procedimiento, donde su compañera sube el nivel del asiento de su silla para que opere al paciente.

“Nunca acepte un ‘no se puede’ como respuesta”, escribió Rodrigo en la descripción del video. Como todo cirujano experto, se concentra en hacer bien su trabajo para tratar a su paciente y cuidarlo. “¡Siempre se puede! y si te dicen que no, es porque no quieren”, dice el texto del registro.

Sin mayores dificultades, Rodrigo cumple su misión como cirujano y se retira con la ayuda de su colega, quien mueve su silla de ruedas como gran trabajo en equipo.

“Todo un arte, ¡pero sí se puede! Poco a poco hemos adaptado todo para hacerlo posible. Incluso para mi equipo muchas situaciones son nuevas, pero sin su ayuda simplemente no se lograría. No estamos solos. ¡Solos no se puede!”, publicó Rodrigo en Instagram.