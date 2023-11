«Siempre sospeché que me era infiel con Katia Palma»: Jazmín Pinedo hace fuerte acusación contra Gino Assereto

En el mundo de la farándula peruana, la noticia del ingreso de Katia Palma como nueva conductora de «Esto es Guerra» causó un gran revuelo. Uno de los más emocionados con su llegada fue Gino Assereto, quien le dedicó elogios en vivo. Ante ello, su expareja Jazmín Pinedo opinó y dejó a entrever una cercanía entre Katia y Gino cuando todavía era su enamorado.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo?

La ex pareja de Gino Assereto, Jazmín Pinedo, quien también es conductora de «Más Espectáculos», no pudo evitar reaccionar a los halagos de Gino hacia Katia. Aunque han pasado un tiempo desde que terminaron su relación, Jazmín hizo una revelación sorprendente sobre su ex.

Ello llamó la atención de Jazmín Pinedo, quien hizo una confesión inesperada. Ella afirmó: «No me sorprende, cuando nosotros éramos pareja, yo siempre sospeché que me era infiel con Katia Palma, es más, he dicho ‘sospeché’, pero tengo hasta la seguridad, por eso Katia Palma y yo no nos llevamos bien. Ahí nomás, gracias».

Incluso cuando la producción de su programa intentó tomarlo como una broma, Jazmín fue firme en su afirmación: «No es broma, yo siempre pensé que me fue infiel con Katia Palma».

¿Qué dijo Gino Assereto?

Cuando Katia Palma llegó a «Esto es Guerra», Gino Assereto la llenó de halagos, y hasta habría mandado ‘chiquita’ a Jazmín Pinedo. «Katia es mía y yo le pertenezco a ella, nunca hubo ni habrá otra mujer como ella, Katia es adorable, es hermosa, tiene un corazón hermoso, una vibra muy contagiosa y me encanta«, dijo.

Gino Assereto expresó su aprecio por Katia Palma en el programa y afirmó: «Si la chata se tenía que ir, la indicada era Katia. Es más, si cabe la posibilidad de que se quede, yo feliz. Me va a matar la chata, yo a la chatita la quiero, pero a Katia la adoro, y si se puede quedar, apoyarnos… Yo ya le he dicho, que termine el programa y le doy su chape».

Esta sorpresiva declaración de Jazmín Pinedo ha causado un gran revuelo. La revelación de sospechas sobre una relación infiel del pasado ha generado una oleada de conversaciones y especulaciones en los medios y entre los seguidores de los protagonistas.

La noticia de la posible infidelidad de Gino Assereto con Katia Palma ha vuelto a poner a estos personajes en el centro de atención. El drama y los secretos del pasado parecen haber resurgido, y los seguidores de cada uno no pueden evitar comentar y debatir sobre esta noticia que ha dejado a todos boquiabiertos.