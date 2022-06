“Siento decepción”: Alejandro Pino lamenta que Adolfo Aguilar haya ventilado el “romance”

Compartir Facebook

El exchico reality Alejandro Pino, popularmente conocido como ‘Chocolatito’, llegó como invitado al set de Magaly TV La Firme y se refirió a las palabras de Adolfo Aguilar revelando la relación que mantuvieron en el pasado.

“Siento decepción, siento que fue una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi privacidad. Me siento muy traicionado, el tema de salir del clóset por presión mediática, yo creo que nadie tiene por qué pasar por eso”, cuestionó el venezolano.

El bailarín comentó que le decepcionó que Adolfo haya roto la promesa de mantener el “romance” en privado, pues nadie debía revelar detalles sobre la vida del otro.

“Cuando se dio todo esto tuvimos una conversación y básicamente le dije que de mi vida privada yo no quiero que la comenté porque yo no la estoy comentando. Él lo respetó en su momento, pero ahora sale esto, y yo digo ¿dónde está la amistad, la confianza que le tenía como persona? Él cayó muy bajo y eso me sienta muy mal”, lamentó.

‘Chocolatito’ niega tener romance con Adolfo Aguilar: “Este colágeno no es para cualquiera”

Alejandro Pino y Adolfo Aguilar grabaron recientemente un video de TikTok juntos y los rumores de un romance entre ellos, aumentaron. Es por eso que el popular ‘chocolatito’ decidió acabar con todo eso y sacó un contundente comunicado.

De hecho, el tiktoker parecía bastante enojado por lo que se dice de su vida personal constantemente. “A ver, dejemos algo en claro. Bueno, yo no sé qué tantas veces se tiene que repetir para que un programa de televisión (Amor y fuego) deje de crearse novelas y fantasías. Yo no estoy con ningún Adolfo Aguilar, ni estuve”, dijo en un inicio.

“Se entiende que dicho programa sea amarillista, y el morbo que le venden a uds. como audiencia les funciona para tener rating, pero ¿Qué quieren ganar y seguir escarbando un tema que ya está más que claro?”, agregó Alejandro Pino.

Él también aclaró la más reciente situación en la que ambos estuvieron juntos, y explicó que todo se trató de la invitación de una marca en la que estuvieron varios influencers. “Superen el tema y dejen de inventar o imaginar falsas situaciones. No sean morbosos, este colágeno no se lo doy a cualquiera”, finalizó.

