«Siento mucho dolor y pena»: Lesly Águila cuenta cómo se encuentra emocionalmente ¿Cuál es la razón?

Lesly Águila es una querida artista peruana que forma parte de Corazón Serrano, uno de los grupos más importantes del país. La cantante perdió hace unos días a su abuela y cuenta cómo sigue emocionalmente a sus seguidores

Se encuentra en un momento complicado

Hace unos días, la cantante Lesly Águila perdió a su abuelita y se tomó algunos días de descanso para acompañar a su familia. La artista siempre mostraba que era una persona muy cercana a su abuela y trató de ayudarla en todo momento.

La cantante de Corazón Serrano abrió una caja de preguntas para sus fans para conversar. Uno de ellos le consultó cómo se sentía emocionalmente con lo ocurrido con su abuelita y ella respondió lo más honesta posible.

«Definitivamente es complicado tratar de acostumbrarme a estar sin ella físicamente, pero me quedo con la tranquilidad que hice todo lo que estuvo en mis manos para poder ayudarla», escribe Lesly Águila en las historias.

Finalmente, agrega que aún tiene momentos en que no la pasa bien: «No te miento, en cualquier momento me dan crisis horribles. Siento mucho dolor y pena. Pero sé que será un proceso y que Dios me ayudará a superar y aceptarlo».

Lesly Águila enfocada en su familia

La querida cantante de cumbia, Lesly Águila, respondió otra pregunta de sus seguidores. Uno de sus fanáticos le pregunta si tiene actualmente enamorado o si está sola. La vocalista de Corazón Serrano afirma estar soltera desde hace mucho tiempo.

«Estoy soltera hace varios meses… y me siento tranquila así, enfocada en mi trabajo y en mi familia. Actualmente no me interesa conocer a nadie», escribe en respuesta a su seguidor.

Se viene nuevos temas en Corazón Serrano

Corazón Serrano compartió en las historias de sus redes sociales, a sus cantantes de su agrupación en grabaciones. Cada cantante comentó que viene grabando diversos temas inéditos para el deleite de todos sus seguidores.

Las vocalistas Ana Lucía Urbina, Lesly Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano y Briela Cirilo fueron captadas grabando en un estudio en los últimos dos días. Lesly comentó que muy pronto se estaría lanzando estas nuevas producciones musicales que realizan con mucho cariño para su público.