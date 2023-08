“Sigo viva, pronto regreso”: Monique Pardo manda misterioso mensaje en redes a sus seguidores

¡Estaba de parranda! Monique Pardo es una de las artistas más queridas y reconocidas a nivel nacional. Junto a Susy Díaz y “La Tigresa del Oriente” forman el trío de las “prehistóricas de la farándula peruana”. Por ello, su gran legión de fanáticos siempre está al tanto de su quehacer y la intérprete de “Caramelo” no fue ajeno a ello. Mediante sus redes sociales, mandó un sorpresivo saludo a todos sus seguidores y afirmó estar más viva que nunca.

Monique Pardo agradece a sus seguidores

En las últimas semanas, Monique Pardo se ha visto envuelta en una batalla legal contra la productora de Gisela Valcárcel. La salud de la artista peruana era una de las grandes preocupaciones de sus seguidores, quienes no dudaron en mostrar su preocupación por la pelirroja.

Ante los diversos mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores, Monique Pardo grabó hace unas horas un video en tiktok, en el cual agradece a todos sus fans por las múltiples muestras de afecto que le brindaron.

“Muchas gracias a todos los que me mandan mensajes de apoyo. Nunca dejé de trabajar, aunque sea echada hacia mis saludos. Estoy de pie y pronto estaré triunfando pese a todas las envidias y odios. Gracias, Dios me los bendiga”, resaltó la cantante.

Asimismo, se mostró muy enérgica y aseguró que, a pesar de todas las adversidades, sigue viva y más fuerte que nunca.

“Sigo viva, hermanos, sigo viva. Pronto regreso, gracias a ustedes amigos de la prensa. Ustedes siempre tenían una línea para su Monique Pardo. Pronto regreso a triunfar”, señaló en redes sociales.

Continúa demanda contra productora de Gisela

Hace unas semanas, la exvedette salió al frente y señaló que aún continúa su disputa con la productora de Gisela Valcárcel. Esto se da debido al accidente que sufrió Monique Pardo durante una de las galas de “El gran show”.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso. Pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario”, señaló.

Desde aquel incidente, Monique reveló que se quiso contactar con la producción del programa, sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

“Cómo sobrevivir a este dolor en el abandono moral y material. ¡Necesito un abogado urgente!”, publicó en redes sociales.