¡Sigue en competencia! Renato Rossini Jr. sorprende tras su regreso a «El Gran Chef Famosos»

El programa de la cocina más famosa del Perú inició un nuevo formato en su cuarta temporada con el «repechaje único». Por ello, se les brindó la oportunidad de que aquellos participantes eliminados puedan volver al programa para intentar quedarse y seguir en competencia. Ante ellos, luego de vencer a todos sus retadores, Renato Rossini Jr. aseguró su pase de regreso al programa convenciendo al estricto jurado de «El Gran Chef Famosos». Conoce más detalles en la siguiente nota.

Renato Rossini Jr. continúa en «El Gran Chef Famosos»

El querido participante de «El Gran Chef Famosos», Renato Rossini Jr., regresará al programa tras vencer en las batallas culinarias. Recordemos que tras su eliminación del reality culinario, muchos usuarios se mostraron en desacuerdos, ya que él se había ganado el cariño de todo el público. Sin embargo, en una dramática noche, Rossini tuvo que abandonar la competencia. Tras ello, internautas reclamaron que haya fecha de repechaje, en donde los participantes eliminados tienen al oportunidad de regresar.

Por estos motivos, se implementó un nuevo formato en el programa, las denominadas «batallas culinarias». En este nuevo segmento, los participantes eliminados se enfrentaron a nuevos retadores con el fin de asegurar su regreso a la competencia. Para la alegría de muchos, Renato Rossini logró ganar su batalla y, de esta manera, sorprende a usuarios en redes sociales al regresar a «El Gran Chef Famosos». Cabe resaltar que al igual que él, Ximena Hoyos también logró vencer a su retador y aseguró su pase de vuelta al reality. A ambos también se le sumó Claudia Berninzón, la retadora que venció a Flor Polo logrando ganarse un puesto dentro de la cocina más famosa del Perú.

Usuarios celebran su regreso a la competencia

Tras el anuncio del regreso de Renato Rossini Jr. a la competencia, muchos usuarios no dudaron en elogiar y reconocer al participante. Recordemos que a lo largo de la competencia en esta cuarta temporada, él se ha ganado el cariño de muchos espectadores por su simpatía y su peculiar tema «Fe no me nal».

«No solo las chibolas. Mi mamá también está loca por él», «Hasta mi papá quería que vuelva», «Regresó de una forma Fe no me nal», «Nunca pensé en conocer el amor en El Gran Chef», «Regresó el guapo», «Regresamos las que no sabemos si ser madrastra o nuera», fueron algunos de los comentarios de las pícaras fanáticas de Renato Rossini Jr.