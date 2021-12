«Sin él no hay lugar al que no pueda ir», perro guía acompaña al gimnasio a su dueño ciego

Compartir Facebook

“Siempre he percibido que mi bienestar mental es tan importante como mi bienestar físico”, dijo Ian Morris, quien con la compañía de su perro, Millsey, puede hacer cualquier cosa.

A pesar de su discapacidad no se dar por vencido, y es que tiene a un gran compañero que lo apoya en todo; es su fiel acompañante y mejor amigo. Para Ian Morris no es una limitante del todo ser ciego, al menos eso no le ha impedido mantenerse en forma. Además, para acompañarlo a cada entrenamiento está su perro guía.

Este hombre se enteró muy tarde que padecía una condición genética que hacía que poco a poco perdiera la vista, hasta el punto de quedar totalmente ciego. Parecido un poco a la popular novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, sin embargo, para Ian fue un problema realmente difícil de abordar.

Se sabe que Ian sufrió un accidente automovilístico cuando tenía poco más de 20 años y poco después de eso le diagnosticaron que no tenía una visión útil. Esto lo llevó a que dejara de practicar deporte por una década mientras se adaptaba a su nuevo estilo de vida, a pesar de ser un amante de los entrenamientos.

“Fue realmente difícil no poder hacer ejercicio regularmente. El deporte y la actividad eran partes clave de mi vida, así que cuando esto se detuvo, no estaba seguro de hacia dónde se dirigía mi vida”, dijo Morris.

Sin embargo, no se rindió ante ello. Aunque era difícil, él decidió que el deporte volvería a ser lo que siempre fue en su vida. Por ello, lleno de valentía y mayor confianza en él, se inscribió en el gimnasio.

Pero no emprendió este camino solo. Lo acompaña su golden retriever, Millesey, para asegurarse de que todo salga bien.

“Millsey es un gran éxito en el gimnasio. Cuando está en su arnés y trabajando, todos son muy respetuosos para no distraerlo. Mucha gente viene y lo molesta. No es desconocido para mí entrenar en un equipo y escuchar a Millsey ladrar con un saludo a uno de sus favoritos”.

Ian ahora trabaja como gerente de programas estratégicos de la compañía Guide Dogs (Perros Guía) en Reino Unido, claro, esto cuando no está ejercitándose junto a Millsey.

Agradecido con la tecnología

Además, este hombre está agradecido que gracias al desarrollo de la tecnología se le ha facilitado mucho más su condición de invidente. “La tecnología significa que mi teléfono y mi computadora hablan, además de que hay tantas aplicaciones útiles”, destacó.

“En lo que respecta a la movilidad, solo quedan dos ayudas para la movilidad; el bastón blanco o el perro guía. Se puede usar el primero y muchas personas se llevan muy bien con uno, pero, para mí, la libertad de independencia de trabajar con Millsey significa que estoy mucho más capacitado para salir de allí”, dijo, al estar orgulloso del trabajo de su perro guía.

“Con el GPS en mi teléfono y Millsey en mi mano izquierda, prácticamente no hay ningún lugar al que no podamos ir”, finalizó.