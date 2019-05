Sin escapatoria: Susana Villarán estaría embarrada hasta el cuello

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán pretendió enquistar, dentro del municipio limeño, una organización criminal y la prueba está en los seis millones de dólares entregados de manera ilícita por las constructoras Odebrecht y OAS, afirmó el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.

Durante la audiencia por la apelación presentada por la ex alcaldesa contra su detención preliminar, Vela precisó que Villarán “participó activamente” en la recepción y manejo de 3 millones de dólares de Odebrecht y 3 millones de OAS, que salieron de las divisiones de sobornos de ambas constructoras.

Señaló que ella y su gerente municipal, Miguel Castro, solicitaron 3 millones de dólares a Odebrecht para financiar la campaña del No a la revocatoria, y con el mismo fin solicitaron la misma suma a OAS, pero hay otros dos millones de dólares por este mismo rubro cuyo origen se desconoce.

“Muy probablemente han sido aportados por otras empresas en la búsqueda de la sostenibilidad de sus contrataciones públicas”, expresó e indicó que el Ministerio Público tiene la colaboración eficaz de esas dos empresas, y de cinco ex ejecutivos de otras empresas.

Anotó que estos cinco ex ejecutivos ya han adelantado al equipo especial que se les solicitaron aportes de dinero para financiar las campañas de No a la revocatoria, en el 2013, y luego para la reelección de Villarán en el 2014.

Vela indicó que, sin contar con la asesoría ni participación del Ministerio de Economía, suscribió adendas con Odebrecht sobre el proyecto Vías Nuevas de Lima y luego con OAS para Línea Amarilla.

El dato

Villarán y Castro son investigados por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y otros, por presuntamente recibir 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS entre los años 2013 y 2014.

“Conmigo no hay peligro de fuga”

Durante la audiencia, ante el juez Ramiro Salinas, Villarán afirmó que está hacinada hace doce días en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. “En cada celda de 2×5, no solo hay dos mujeres por litera, sino que hay dos arriba y dos abajo de cada piso de las literas”, declaró.

“No represento ningún peligro, ni de fuga, ni de obstaculización, y eso está comprobado en mi conducta procesal. He ido a todas las diligencias, salvo a cuatro, por razones atendibles y documentando el por qué no asistía”, concluyó.

Por su lado, el ex gerente municipal, Miguel Castro señaló que ha “contribuido con la justicia para que esta investigación salga a flote”. Además, defendió su postura sosteniendo que “no me he sustraído de ningún tipo de actividad judicial o penal de esta investigación”.