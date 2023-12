¡Sin filtros! Daniela Darcourt cuenta que recibe críticas por mostrarse auténtica con su público

Daniela Darcourt es una reconocida cantante peruana del género de la salsa. La artista ha formado su carrera como solista con mucho esfuerzo en los últimos cinco años. En una entrevista, comenta que siempre se muestra auténtica con su público y ha recibido muchas críticas por ello.

¡Auténtica y sin filtros!

La querida cantante Daniela Darcourt es una artista completa que ha logrado grandes éxitos musicales y escalado a nivel internacional. La peruana comenta en una entrevista que siempre se muestra tal y como es con todo su público.

«La gente a mi me conoce y creo que yo misma me he encargado que la gente sepa de que mientras yo estoy en escena, soy de ellos. De que soy lisurienta, muy barrio, sin la necesidad de ser vulgar», comienza a explicar la cantante.

Luego, cuenta que siempre es la misma persona: «Esto es lo que soy, es realmente Daniela Darcourt… Esta que ven es la misma que sube al escenario, es la misma que habla con sus patas, es la misma que sale a tomar, la misma que se va a las entrevistas y que habla pastroleada y media. Todo el tiempo, siempre he sido yo»

Ignora las críticas

Como siempre se muestra auténtica y sin filtros, Daniela Darcourt ha recibido muchas críticas: «Me he ganado críticas porque claro, hay gente que le gusta ver que su artista este todo el tiempo así. Se imaginan que nosotros no hablamos lisuras, de que tenemos un botón de prendido y apagado».

Finalmente, la cantante cuenta que no le choca las críticas que ha recibido: «Creo que soy una de las tantas pocas de decirle a la gente, soy como soy y a la mierd*. Si te gusta bien y si no, pues siguiente ventanilla. La gente me quiere justamente por eso».

¡Lo que viene preparando Daniela Darcourt!

La salsera Daniela Darcourt no para en sus proyectos musical y ha anunciado que se vienen muchas sorpresas. Por medio de sus redes sociales, la cantante ha comentado una gran sorpresa para todos sus seguidores: «Cosas buenas y nuevas están por venir. 2024. Muy pronto».