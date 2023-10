¡Sin pelos en la lengua! Samahara Lobatón tilda de ‘amante’ a Yahaira Plasencia

Samahara Lobatón vuelve a generar polémica al lanzar fuertes declaraciones contra la cantante Yahaira Plasencia en el programa «La casa de Magaly».

Durante una conversación con el cómico Alfredo Benavides, la hija de Melissa Klug se refirió a Plasencia como «amante».

Y no solo eso, cuando hablaron sobre la antigua relación de Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán, Samahara la acusó de «romper una familia».

Un encuentro que no se dio

Samahara Lobatón contó que un amigo intentó presentarle a Yahaira Plasencia en una fiesta, pero ella rechazó el saludo.

“Me la quiso presentar alguien que aprecio, pero quiero creer que estaba borracho. Y yo me fui. No tengo nada que hablar con ella, no tengo por qué saludarla”, aseguró.

Según Lobatón, en ese momento estaba borracha y no tenía interés en mantener una conversación con la cantante.

“Me la quisieron presentar borracha una vez, yo estaba borracha. No tengo nada que hablar con ella”, dijo.

Polémicas y acusaciones

Samahara Lobatón calificó a Yahaira Plasencia como «amante», durante su conversación con Alfredo Benavides. Esto desató la polémica.

Ambos estaban en la sala de «La casa de Magaly». Todo comenzó cuando el cómico le preguntó a Samahara si se había cruzado alguna vez con Yahaira.

Benavides le comentó que cuando ella no estaba en la cocina los demás participantes de «La casa de Magaly» se pusieron a hablar maravillas de la cantante. Ante esto, la hija de Melissa Klug dijo lo que piensa de Plasencia.

Ella cuestionó la relación de Plasencia con Jefferson Farfán, pues la acusó de «romper una familia». “Es la amante, también… Romper una familia, ¿cómo vives con la culpa de que rompiste una familia?», expresó triste e indignada.

Estas declaraciones generaron un fuerte debate en las redes sociales.

Algunos usuarios comentaron en contra de lo que dijo Lobatón: “¿Amante no es la que tienen oculta toda su vida? Y que yo sepa su relación fue pública…», “En un comunicado dijo que estaba separado de Melissa Klug y oficializó su relación con Yahaira”.

Por otra lado, otros usuarios estuvieron de acuerdo con sus declaraciones: “Es cierto”, “Es verdad encima tiene varios hijos, ese es el problema. Yahaira es interesada, se le metió por los ojos al negro”.

