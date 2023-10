¡Sin pelos en la lengua! “Zorro Zupe” habló de Luciana Fuster y la “destruyó” por su participación en el Miss Grand Internacional

¡Soltó todo el “veneno”! Ricardo Zuñiga, más conocido en el mundo de la farándula como el “Zorro Zupe” volvió recargado. En entrevista para el podcast de Tilsa Lozano, el polémico personaje criticó a Luciana Fuster por su desempeño en el “Miss Grand Internacional” y tuvo duros comentarios en su contra.

“Zorro Zupe” arremete contra Luciana Fuster

Hace unos días, Luciana Fuster viajó a Vietnam en búsqueda de la corona del “Miss Grand Internacional”. La modelo peruana ganó el certamen nacional, lo cual le dio el derecho de representar a Perú a nivel internacional, sin embargo, las críticas no faltaron.

Uno de los últimos personajes en referirse a ella fue el “Zorro Zupe”, quien, fiel a su estilo, no se guardó nada y criticó a la novia de Patricio Parodi. En conversación con Theo y Tilsa Lozano, el amigo de Nicola Porcella aseguró que “no pasa nada” con Luciana Fuster.

“Creo que no está en el Miss Universo, sino en el Miss Grand(…) Sí, no, no le veo ningún futuro”, aseguró. Tras las explosivas declaraciones de ‘Zorro Zupe’, Theo Lozano volvió a preguntarle: “¿Cómo Miss no te encaja?”, a lo que el polémico personaje respondió: “No, nada. Para donde está ahorita, no.”.

A las críticas también se sumó Tilsa Lozano, quien respaldó lo dicho por el “Zorro Zupe”. “Me parece una chica guapa, sí, pero no me mueve un pelo”.

Críticas a su canto

Al igual que el “Zorro Zupe”, muchas figuras de la televisión como Janet Barboza, Ethel Pozo, Magaly Medina, entre otras, han criticado a Luciana Fuster. Para muchos, su elección como Miss Grand Perú fue controversial y no ven con buenos ojos su participación en el certamen internacional.

De igual manera, en uno de los últimos retos, Luciana Fuster tuvo que cantar y se lució al ritmo de “Despacito”. Pese a que tuvo comentarios a favor, los comentarios en contra inundaron las redes sociales y le dijeron de todo a la popular “Lu”.

“Mis oídos, mis oídos”, “desde ese momento, todos sentimos el verdadero terror”, “dios mío, como es posible este suceso”, “protégeme, señor con tu espíritu”, “¿para eso la llevan?”, “pensé que yo cantaba mal, pero gracias Luciana Fuster por existir”, se lee en redes sociales.