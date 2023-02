Compartir Facebook

¡A morir de pie y no de rodillas! Siete clubes de la Liga 1 siguen firmes en su posición de no disputar el torneo peruano hasta que no se levante la medida cautelar por derechos de transmisión. Alianza Lima, Binacional, Cienciano, FBC Melgar, Sport Boys, Municipal y Cusco FC mantienen su postura. Por el contrario, Universitario se bajó del barco y todo haría indicar que si se presentará a jugar, cuando en un inicio el cuadro crema también apoyaba dicha medida.

«Los clubes que suscribimos el presente comunicado manifestamos que no participaremos de la Liga 1. Esto, hasta que la Federación levante la irregular medida cautelar que la logrado imponer de manera arbitraria e ilegal al acudir al Poder Judicial», indican.

Siete clubes anunciaron que no jugarán la Liga 1 hasta que se resuelvan los conflictos con la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: AS)

En el comunicado que sacaron en conjunto, también indican que el hecho de jugar sin público perjudica los ingresos de los clubes. Avalan que las taquillas son uno de sus principales ingresos a lo largo de cada temporada.

“Jugar sin público atenta contra las economías de los clubes. Tenemos en la venta de entradas una fuente de ingresos importantes para nuestros objetivos institucionales y planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo. (…) sin considerar el perjuicio que se nos generará por los gastos en que incurriremos por los futuros reclamos y devoluciones que tendremos que asumir frente a los aficionados”, añaden.

NO JUEGAN Y PIDEN RENUNCIA DE AGUSTÍN LOZANO!🚨

Alianza, Melgar, Cienciano, Binacional, Municipal, Boys y Cusco FC emitieron un comunicado conjunto reafirmando que no jugarán el torneo hasta que se levante la medida cautelar. Además, solicitan la renuncia del titular de la FPF. pic.twitter.com/sNq186q101 — Jesús Arias (@eltankearias) February 3, 2023

Sobre Agustín Lozano, los siete clubes en mención exigieron la renuncia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol ya que no representa sus intereses.

“En este contexto y en la medida que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no representa los intereses de los clubes como corresponde solicitamos su inmediata renuncia al cargo”, concluyeron.