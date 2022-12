Sir Winston logra que un buen cirujano opere a hijo de Sheyla Rojas

Compartir Facebook

Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al volver al Perú para conducir un programa, todo indicaba que la modelo había optado por quedarse en Perú a trabajar, sin embargo, sólo fue un trabajo momentáneo ya que su vida está en México.

Como se sabe Sheyla tiene una relación estable con Sir Winston quién se encarga de engreirla y darle todo para que la rubia modelo siempre este feliz.

Pero el mayor y mejor regalo que le ha podido dar su pareja es conseguir a uno de los mejores cirujanos de México para que puedan operar a su hijo.

“Lo que estamos esperando es que le respondan, por el tema de los papeles, y si le dan la visa (al niño) entonces lo operan en Filadelfia (EEUU) y si no se viene a operar aquí”, dijo Shey.

Además, Shey Shey afirmó que Antoñito ama estar en México, pero disfruta estar con su padre en España.

“Mi hijo está feliz, tú lo has visto, disfruta mucho de estar con su papá, de la tranquilidad de vivir allá porque es libre, A mi me encantaría tener a mi hijo aquí conmigo, pero es un niño que toma sus propias decisiones (…) Cuando vino, conversamos y me dijo me gusta Guadalajara pero me encanta España”, manifestó.