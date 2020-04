SOBREPESO Y BULLYNG

Compartir Facebook

Dr. César Olaya.

Médico Endocrinólogo.

CMP: 26120 RNE: 17789

Llevamos 42 días en cuarentena, la ansiedad por la incertidumbre del futuro, los problemas económicos cada vez más difíciles de llevar y el sedentarismo, están haciendo que las personas suban más de peso y son reiterativos los terribles memes sobre quienes aumentan de peso.

Hace mucho que escucho en mis pacientes, los apodos, insultos, indirectas o discriminación por su exceso de peso. ¿Hay bullying a las personas con sobrepeso u obesidad?

Cuando hablamos de sobrepeso u obesidad, la mayoría ve solo el aspecto físico, y no ven las enfermedades o complicaciones que se asocian, como aparición de cáncer, diabetes, hipertensión, infartos al corazón y cerebro, trastornos en el sueño y desgaste de articulaciones, ahora sumamos el coronavirus y el riesgo de muerte, pero pocas veces se habla de las desfavorables consecuencias que genera en la salud emocional y autoestima.

HASTA DEPRESIÓN

Es común escuchar el famoso estereotipo de que las personas «llenitas» son graciosas, joviales y alegres, lo cierto es que suelen estar sometidas a constantes críticas, bromas pesadas y expresiones hirientes por parte de quienes los rodean, de modo que experimentan sentimientos de malestar, tristeza y depresión ligera, incluso desde edades muy tempranas. Ahora, por la cuarentena, se han trasladado las burlas al ámbito del anonimato de las redes sociales.

Existen muchos estudios confirmando que estas burlas producen más ansiedad para comer, por ende, aumentan más de peso, haciéndose un círculo vicioso en cuanto al peso. Estas burlas y vergüenza suelen producir ansiedad y con ello más ganas de comer, y lo hacen como una forma de consolarse o “sentirse bien”. El estrés causado por la discriminación aumenta el apetito y produce “antojos” por comida rica en energía y no saludable.

Cada vez es más común ver los ataques o agresiones a las personas con sobrepeso u obesidad, y más ahora, con el anonimato para insultar y ofender con impunidad a quienes conviven con esta patología crónica. Es importante resaltar que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades y necesitan ser tratadas de manera integral.

Quizá algunos pensarán que no es grave este tipo de maltrato, ya sea en persona o por las redes sociales, sin embargo, la experiencia nos hace resaltar que esto es algo que cada vez se generaliza más. Es más, son las burlas que vienen del entorno familiar más cercano, esposo (a), hijos, hermanos y hasta padres Las que aumentan. Cuántas veces hemos visto a personas con exceso de peso, desde leve a severo, que al subir una foto en las redes sociales es motivo de burlas, apodos, hasta los famosos “memes”. ¿Se han puesto a pensar cómo afecta esto emocionalmente? Les aseguro que más de lo que se imaginan.

NIÑOS Y ADULTOS

Muchos creen que el bullying en pacientes obesos solo es en niños, pero no es así, además de las burlas, también los adultos deben luchar contra la discriminación a todo nivel por el exceso de peso. Siempre los memes de personas con exceso de peso son los que más llaman la atención, por eso son muy compartidas en las redes sociales.

Para terminar, recordar que los familiares de la persona con obesidad tengan conciencia de los problemas emocionales que pueden desencadenar algunas bromas y comentarios que se realizan, aunque sean de “buena fe”, y que en caso de que el paciente inicie un tratamiento médico para enfrentar su enfermedad, se acerquen también al especialista para saber cómo colaborar y brindar apoyo. En la consulta lo primero que me llama la atención es que los familiares al paciente no lo llaman por su nombre, sino por el “apodo”, cosa que no es grata para nadie. Los animo a que empiecen enfatizando los logros y cualidades positivas del individuo, y no su problema de sobrepeso, así empezarán a ayudar. Tomen conciencia, luego una decisión firme de hacer cambios para el bien del paciente. Come mejor, muévete más.

Dios les bendiga.

