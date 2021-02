Sobrepeso y obesidad, la otra pandemia

Compartir Facebook

Desde hoy empezamos un nuevo tiempo de confinamiento total para frenar el aumento de la segunda ola de esta terrible pandemia.

Inicialmente son 2 semanas, pero no sabemos qué pasará con esta pandemia, quizá sean algunos días más. Recordemos que hace más de 10 meses, cuando tuvimos la primera cuarentena estricta, inicialmente fueron 2 semanas por se extendieron por casi 3 meses. Y si recordamos lo que pasó con nuestra alimentación en el primer confinamiento, además del sedentarismo total, muchos aprovecharon para estrenarse en la cocina desde comidas rutinarias, hasta postres.

No solo ello, la incertidumbre de la evolución de la pandemia más el estrés del encierro y la ansiedad por la crisis económica, aumentó de manera importante las ganas de comer a deshoras, y generalmente comida no saludable.

En los adultos aumentó el consumo de alcohol y en los niños y adolescentes postres, snacks y frituras. A raíz de la cuarentena del año pasado, se ha descrito que además a la población no le gusta la cuarentena, produce algunas alteraciones como desórdenes psicológicos, psiquiátricos, mucha ansiedad y agresividad. Es algo que hemos visto en los medios de comunicación en las últimas semanas.

SEDENTARISMO Y ANSIEDAD

El sedentarismo produce mucha ansiedad y ansiedad por comer. Pero no solo es preocupante la pandemia que nos acecha de manera muy agresiva, ocasionando según cifras oficiales más de 40 mil muertes hasta la fecha.

Esta pandemia, específicamente este confinamiento, podría agravar la otra epidemia que es el sobrepeso y la obesidad.

El hecho de estar varios días y semanas en casa podría ser efectivo contra el Covid-19, pero alimentará una pandemia que azota a más de 1,900 millones de adultos con sobrepeso en el mundo y más de 650 millones de obesos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en el Perú, según publicación del INEI del 2019, publicó Perú: Enfermedades no Transmisibles y Transmisibles, 2018, pág. 44 y 45, donde en el 2018, el sobrepeso en el Perú en personas más de 15 años fue 37.3% y obesidad 22.7% (sumado 60% de personas con exceso de peso).

Nuestra experiencia desde que reabrimos luego de la primera cuarentena, es que los pacientes han subido 1 kilo por mes de cuarentena, hasta diciembre eran de 9 a 10 kilos en promedio.

Ahora con esta cuarentena y con el calor intenso, sabemos que la pandemia de obesidad seguirá aumentando de manera galopante. En la primera cuarentena, cuando el 15 de marzo del 2020 el presidente dijo 2 semanas de cuarentena, mucho dijeron, haré un paréntesis en mi dieta por 2 semanas, pero luego se amplió a 2 semanas más… y ya sabemos qué pasó, y les pregunto.

¿Harán lo mismo esta vez? ¿Consideran que harán un alto a su dieta (buen hábito alimenticio) solo por 2 semanas? ¿Y si se extiende el confinamiento?

“EL LUNES EMPIEZO”

Luego de más de 22 años como endocrinólogo y 15 años en nuestra empresa especializada en pacientes con sobrepeso y obesidad, no imaginan cuántas veces escucho el famoso: “el lunes empiezo”.

¿A qué me refiero? Al inicio de una dieta, o, mejor dicho, a tomar la decisión real de cambiar hábitos para mejorar su salud. Ahora, muchos dirán, se levanta la cuarentena y empiezo o reinicio mi dieta, mientras tanto, a comer se ha dicho… ¿Te pasa? ¿Qué hacer?

Tengo en mente tantas historias sobre el famoso ‘el lunes empiezo’. Pacientes que me dicen que pensaron empezar el lunes, por lo que deciden “despedirse de la comida rica” y se desbordan, postergan un lunes más, y otro lunes, etc., y cuando se dan cuenta ya subieron 12 kilos. Algunos dijeron “el lunes empiezo”, y ya van pasando 56 lunes (1 año) y nunca empezaron.

Hoy iniciamos un tiempo más de cuarentena, que no sea un pretexto para desordenar sus alimentos ni estar sedentario todo este tiempo. Ánimo, levántese y planee sus alimentos saludables, no comida chatarra, y aproveche los 60 minutos que podemos salir para caminar, quizá muy temprano para evitar el intenso calor, o quizá buscar música bailable en YouTube y moverse durante unos 40 minutos.

No se deje vencer por la ansiedad y flojera. Ahora quizás mientras me lees dices “sí o sí mañana lunes empiezo, pero hoy domingo me despediré con comida chatarra por delivery”, te aseguro que mañana lunes dirás “mejor el próximo lunes”.

Termino recordándoles que la única manera de bajar de peso es dejar de comer en exceso… es decir, mejorando sus hábitos de alimentación.

Doy gracias a Dios y a este prestigioso diario que me da la oportunidad de poder llegar a ustedes de manera sencilla y así contribuir con salud de nuestro querido Perú. Solo sal a la calle si es necesario, lávate las manos, mantén la distancia física (1-5 metros), usa la mascarilla, pero bien colocada, tapando nariz y boca. Dios les bendiga.

