Sobreviviente cuenta cómo fue la masacre de Vizcatán

El testimonio de una sobreviviente a la matanza del perpetrada en dos bares del distrito Vizcatán del Ene (Satipo, Junín), en el corazón del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) da nuevas luces sobre lo que pasó la noche del domingo durante el sanguinario ataque que le costó la vida a por lo menos 16 personas, entre ellas, dos menores de edad.

Según la víctima, que suplicó por su integridad y vio cómo otra persona se hacía la muerta para salvarse, fueron tres sujetos con armamento largo, vestidos de civil, los que empezaron con los disparos. El Comando Conjunto y DIRCOTE aseguran que narcoterroristas están detrás de todo.

“NO ME MATES, NO ME MATES”

“Aunque sea hiéreme, pero no me mates, no me mates, por favor” fue el desesperado ruego de la mujer que con todas sus fuerzas corrió hacia el monte. Su testimonio se pudo conocer a través del portal Ojo Público. Ante la súplica, el sujeto que iba detrás de la joven le dijo; “¿Sabes qué?, por esta vez te voy a salvar la vida”.

En otra parte de su testimonio, la sobreviviente de la masacre cuenta que estaba en uno de los bares con tres amigos cuando se percatan que en el local del frente empiezan los disparos.

“Pensábamos que era una pelea de borrachos, pero disparaban más y más; y la dueña, sus hermanas y yo nos escondimos en un cuarto, que al final quemaron. Me escondí debajo de una cama. La puerta estaba abierta y observé cómo asesinaban a la gente”, relató.

ASESINOS DE CIVIL

Sobre la descripción de los atacantes, la testigo contó al portal que fueron tres personas vestidas de civil. “No eran policías, no tenían polos negros de Sendero.

Era gente normal, vestidos con ropa de color. No usaban botas. Dicen que los terroristas dejan sus lemas, pero no decían nada”. La muchacha ratificó que los tres atacantes no pronunciaron alguna advertencia o discurso pues dispararon a quemarropa incluso a los niños.

Tras la matanza, la mujer cuenta que observó cómo los asesinos revisaban los bolsillos de todas las víctimas para robarles. Hasta se llevaron el dinero de las dos ‘rocolas’ que funcionaban en los dos bares.

el dato

Vizcatán del Ene fue creado el 2015 durante el gobierno de Ollanta Humala, es conocido por ser uno de los valles cocaleros más convulsionados de la provincia de Satipo (Junín). Según informe de Devida del 2019, esta es la zona con mayor producción de hoja de coca en la región Junín y donde opera la facción terrorista de ‘camarada José’ que colabora con las mafias del narcotráfico.