Sofía Franco no se calló nada y respondió con todo ante las acusaciones que hizo Jamila Dahabreh mediante sus redes sociales.

Ambas están enfrentadas por Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Web)

En la última edición del magazine “En Boca de Todos”, Sofía Franco habló acerca de las declaraciones de Jamila Dahabreh. La modelo había asegurado que mantuvo un romance con el ex alcalde de La Molina. Incluso señaló que le pidió para ser enamorados en la playa y de rodillas.

Inicialmente, Sofía Franco se burló de la modelo al afirmar que ya ve “de dónde vienen las insensateces”: “Yo no estoy en guerra con nadie, directamente te lo digo. Estoy más bien en una etapa muy bonita en la que he retomado desde hace ya un buen tiempo. Desde un año exactamente, el diálogo directo con Álvaro”.

Es por ello que cuestionó el hecho de que Jamila Dahabreh haya revelado que su hija ya conocía a Álvaro Paz de la Barra. “Hay que cuidar el tema de los chicos porque yo veo que se sienta la otra persona a hablar de menores. Por ejemplo, yo, en lo personal, si de repente he conocido a alguien a alguien en este año, por el poco tiempo que sea, no corresponde presentarle a mi hijo. Jamás a alguien que de repente yo no sé si hay un futuro con esta persona, menos si no está divorciado”.

“Yo lo haría, o sea, mi hijo no la conoce (…) nuestros hijos han nacido en el mismo año, yo sí protejo a mi hijo, en todo caso, cuidarlo, no exponerlo de esa manera”, acotó Sofía Franco.

Incluso, Sofía Franco se burló de Jamila Dahabreh por haber sido negada por Paz de la Barra: “Han podido de repente salir, eso no se va a negar, pero que la hayan mandado a la ‘hermana-zone’ ya no es mi problema, eso no pasa por mi lado y en todo caso yo hablo por mí”

Asimismo, Sofía Franco señaló que Jamila Dahabreh no tiene nada qué hablar sobre su divorcio: “Es un tema muy privado que nadie lo puede tocar así por así (…) es un tema que no compete”.