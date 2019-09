Soifer cuenta que vivía un calvario de agresiones al lado de Kevin Blow

Micheille Soifer vivía un calvario de agresiones al lado de su expareja Kevin Blow. En un audio que difundió su abogado a los medios, la chica reality confiesa a su madre que el dominicano le tiró un botella de agua de dos litros en la cara solo por haberle escondido el celular. Además, que le tiró una cachetada hasta tumbarla al suelo y un correazo.

“Yo le escondí su celular, le escondí debajo de la almohada el celular. Y él sale del baño, ¿dónde está mi celular? (preguntó), como un toro. Ah no sé (respondió), después de un rato que buscó, alborotó todo, buscando por las almohadas, yo le digo que acá está. Y él trajo una botella de 2 listros 1/2 y le me la tiró en la cara. Luego, me dice: con***, con*** yo te debo. Me tiró un lapo en la cara, con toda la fuerza me tumbó”, dijo Soifer que ayer presentó su denuncia formal por agresión física y psicológica contra Kevin.

Pero no solo serían audios, sino también videos con una duración de nueve horas. “¿Me tiraste con la hebilla de la correa ¿sí o no?”, se le escucha decir a la popular Michi. “Sí”, respondió el cantante urbano. Luego la exintegrante de Alma Bella lo acusa de hacerle un moretón, de empujarla, e incluso, de golpear su cabeza contra la pared.

La abogada de Soifer señaló que esta demanda busca alejar a Kevin Blow de la vida de la empresaria. ” Además, que se le dé una terapia a Michelle porque reconoce que tiene secuelas del trauma que ha pasado”, concluyó.