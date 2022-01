Solana Costa revela que la confunden con Brunella Horna pero dice: “somos distintas”

Compartir Facebook

La ex Miss Teen Perú, Solana Costa, llegó como invitada a ‘En boca de todos’ y entre tanto, confesó que en la calle sí la confunden con Brunella Horna; sin embargo, ella marca su distancia con la modelo.

Solana Costa reveló que las personas sí la confunden con Brunella Horna, y le preguntan en la calle si es ella, pese a que nisiquira se conocen en persona. «Sí, hasta en calle me preguntan ‘oye una pregunta, ¿tú no eres Brunella Horna?’ Me da risa en el sentido que varias veces me han dicho porque hemos coincidido en varios lugares y nunca nos hemos podido conocer en persona», explicó.

En ese sentido, la modelo sorprendió ya que decidió poner el parche y aclaró que son distintas. «Siendo sincera puedo decir que hay un aire, pero somos distintas. Un día nos tienen que decir para venir juntas y allí verán», puntualizó la ganadora del Miss Teen Mundial 2021.

Brunella Horna aconseja a Tilsa no molestarse con fans: “A tener correa, eres súper mediática”

La modelo Brunella Horna se dio espacio en América Espectáculos para comentar sobre las declaraciones de Tilsa Lozano donde se mostró enfadada con sus fans por criticarla reiteradas veces. Al respecto, la ‘Rubia’ le recordó lo mediática que es y siempre estará en el ojo del público.

“Lo que pasa es que cuando uno está en la televisión, como tienes cosas buenas, como tienes contratos, como tienes gente que te quiere, también te expones a eso, que dejas la privacidad a un lado, entonces no te puedes quejar porque es la decisión que tú tomaste”, comentó Brunella Horna.

«Uno está expuesto»

Por su parte, Valeria Piazza aseguró que hay límites respecto a la invasión a la privacidad: “Yo no estoy en contra de que si estás en la calle, caminando, le puedes sacar el celular, grabarte, pero en lo que sí estoy súper en contra es cuando estás en tu casa, en un balcón, y las cámaras te están grabando porque estás dentro de tu casa, yo sé que puede tener vista a la calle y todo, pero al final en tu casa te relajas”.

“Uno está expuesto a eso, hay que tener mucho cuidado, hay que cerrar las ventanas ¿por qué? Porque no hay ninguna ley que te apoye, así que tienes que cuidarte tú sola”, comentó Brunella Horna.

