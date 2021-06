«Solo Dios sabe si volveré con Gino», dice la ‘Chinita’ Pinedo

Compartir Facebook

A pesar de llevarse muy bien como padres Jazmín Pinedo afirma no pensar en retomar la relación con Gino Assereto padre de su única hija.

Tanto Gino como la ‘Chinita’ son un gran equipo pero como se dice ‘juntos pero no revueltos’ la guapa modelo afirma que la relación que tienen como padres y amigos es espectacular.

«Una separación no es fácil ni trabajar en equipo cuando estás separado, pero nosotros somos un equipo grande: está mi mamá, la mamá de Gino, su hermano«, dijo Jazmín.

Gino como padre de su menor hija ha tenido un papel fundamental en la vida de Jazmín pero por el momento descarta algún tipo de acercamiento más allá de sus funciones como padres.

«A Gino lo adoro, es un papá muy bueno. Si te digo que sí (volveremos), tal vez esté equivocada y si te digo que no, eso solo lo sabe Dios. Él también lo ha dicho, no solo es mi decisión. Si me preguntas si vamos a volver, no sé, porque no estamos pensando en tener una relación», dijo la popular ‘ex chica reality»

Las fotos que tiene la pareja en sus redes sociales junto a su pequeña evidencian la gran complicidad que poseen por eso no falta el comentario de los fans que esperan que pronto la pareja decida darse una nueva oportunidad.

Jazmín Pinedo en ‘Reinas del Show’ : “No he retrocedido en mi carrera ”

Tras una corta temporada fuera de la pantalla chica, Jazmín Pinedo reapareció como participante del reality de baile “Reinas del Show”. Según indicó la ‘chinita’, su presencia en el programa de Gisela Valcárcel, no es un retroceso en su carrera artística.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, indicó Jazmín quien fue tendencia en twitter con el hashtag: “#Jaz brilla en reinas del show”.