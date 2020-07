Compartir Facebook

Pedro Folegatti es un especialista en salud pública y enfermedades infecciosas por lo que ahora, en medio de la crisis por la pandemia, se encuentra en la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 que se trabaja por un grupo de científicos del instituto de la Universidad de Oxford.

El especialista brasilero, antes de trabajar en la búsqueda de la vacuna anti-COVID-19, se encargó en las investigaciones de enfermedades tropicales, parasitarias e infecciones en Brasil, Uganda y Tanzania, sin embargo fue en febrero cuando lo llamaron para que vaya a Europa, específicamente al Reino Unido, para hacerse cargo del desarrollo de la vacuna de la COVID-19.

El médico brasilero cuenta que se trata de un trabajo arduo y duro a diario, por lo que desde inició no han parado. Incluso comenta que no tienen horario de trabajo, ya no existen vacaciones y logra dormir solo 4 horas al día para seguir trabajando contra el tiempo.

Folegatti ha participado en la vacuna de Oxford, la mismas que han dado una respuesta positiva en la fase 1 y 2 luego de haberse aplicado a un total de 1077 personas.

Dentro del equipo de investigación, Pedro Folegatti,se encarga de hacer los ensayos clínicos a partir del inicio de los estudios, pasando por la definición de protocolos, lograr implementarlo e incluso hacerle seguimiento a los voluntarios que se inocularán este virus.

Cabe resaltar que, solamente en la Universidad de Oxford, son más de 250 personas quienes se encuentran trabajando en la misión de los ensayos clínicos para encontrar la vacuna lo más próximo posible.

