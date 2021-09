«Solo le queda media neurona», Paula arremete contra Macarena Gastaldo

Compartir Facebook

Paula Manzanal no pudo más con los calificativos que usó su ex pinky contra ella y le lanzó tremendo ‘misil’ a la argentina quien ahora se encuentra disfrutando de la buena vida en los Estados Unidos.

Como se recuerda Macarena Gastaldo dijo que Paula Manzanal se hace “la fina” y es “una ruc… tremenda”, lo que generó la molestia de la influencer por las fuertes palabras que uso la mujer que un día fue su amiga.

Esta vez la rubia quien se encuentra en España gozando de lujos y trabajando por su familia, se comunicó a través de WhatsApp con el programa de Magaly La Firme para expresar su malestar y opinión por las palabras de Gastaldo.

«Solo le queda media neurona para responder. Usó el insulto más ordinario del mundo”, dijo la ex ‘chica Tulum’.

Pues desde que Paula y Jossmery tildaron de ‘soplona’ a Macarena esta habría marcado distancia con su ex pinkys con quienes disfrutaba de los placeres de la vida.

Desde ese momento, Macarena Gastaldo ha estado enviando indirectas a Manzanal. Incluso, reveló que la peruana no puede ingresar a Estados Unidos, pero Paula ha negado lo dicho por su examiga.

“Ahora estoy en Miami donde no podes entrar jajaja, disfruta en Europa donde cualquiera puede ir”, dijo entre risas en un video la gaucha.

Paula muestra la mansión del DJ David Guetta valorizada en 30 millones de dólares

Paula Manzanal nuevamente se da la gran vida en Ibiza luciéndose en costosa mansión del reconocido Dj David Guetta provocando la envidia de miles de mujeres.

Al parecer la rubia no quiso contar mucho detalle de como hizo posible el que se quede a vivir en la lujosa viviendo por lo que se limitó a responder ciertas preguntas a la ‘Urraca’ y solo atinó a hacerle un tour por todo el lugar más emocionada que nunca.

«Con razón Jossmery Toledo te envidiaba los contactos, ¿Cómo así te quedas en la casa de David Guetta?», dijo Magaly Medina entre risas sin embargo la influencer no le dio respuesta.

«Te voy a mostrar la casa, el water tiene hasta para calentar el asiento», dijo Paula desatando las risas en el set.

«La habitación tiene como una piscina acá afuera, está un poco oscuro porque son las 3 am o 4 am, pero te voy a mostrar afuera», comentó poco después Paula, quien no dudó en mostrar la decoración de la casa.