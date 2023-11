“Solo quiero que estés bien, aunque estés con alguien más”: Ricardo Mendoza dedica canción ¿a Mayra Goñi?

¡Ahora dilo sin llorar! Ricardo Mendoza es uno de los artistas cómicos del momento y la viene “rompiendo” con “Hablando Huev**” junto a Jorge Luna. Desde hace varios meses se le ha visto en salidas con Mayra Goñi, con quien se especulaba tenía una relación, sin embargo, luego de ver que la actriz celebró sin “Richavo” su cumpleaños, las alarmas se dispararon. Sin afirmar ni desmentir nada, el cómico decidió compartir una canción de desamor (cover de “Morat”) y sería una indirecta bien directa para la ex de Fabio Agostini.

También puedes leer: ¡SE MANDÓ CON TODO! Johanna San Miguel “destruye” a Katia Palma tras su regreso a Esto es Guerra

¿Ricardo Mendoza manda indirecta a Mayra Goñi?

Ricardo Mendoza sorprendió a todos sus seguidores al publicar un video donde se le escucha hacer un cover de una de las canciones de Morat. Este detalle llamó la atención de sus seguidores, ya que lo posteó justo después de los rumores de un posible nuevo acercamiento entre Nesty y Mayra Goñi.

“Porque no quiero entrometerme hoy en su vida, pero sé que no me basta suponer. Yo necesito confirmar que, aunque me duela, ya no hay rastro de la herida que dejé, yo solo quiero que esté bien, aunque esté con alguien más”, se escucha cantar en una parte de la canción a Ricardo Mendoza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Mendoza Castillo (@ricardoelcomediante)

Esto no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien, fiel a su estilo, señaló que, para ella, Ricardo Mendoza sí se habría enamorado de Mayra Goñi, a diferencia de la cantante.

“Lo puso por Instagram para que ella (Mayra Goñi) lo viera, se enterara. Es una manera de mandar mensaje cuando no hablas con alguien. Utilizar una canción es lo que hace un hombre enamorado. Yo creo que se enamoró, el ex “gordito” se enamoró”, señaló la “Urraca”.

“A veces nos enamoramos de los inadecuados, de las inadecuadas. ¿Qué se va a hacer? Es parte de la vida. Nosotros te dijimos Ricardo Mendoza, pero bueno, te está haciendo sufrir un poquito”, acotó Magaly.

También puedes leer: “Una aventura fenomenal”: Renato Rossini Jr es eliminado para siempre de “El gran chef famosos”

No quiere hablar

Hace un par de días, Mayra Goñi estuvo junto a Flavia Laos en “Mande quien Mande”, programa dirigido por María Pía Copello. En el programa, la actriz fue consultada por su relación con el popular “Richavo” y se mostró fastidiada al respecto.

«Yo no he tenido ningún novio que haya bajado de peso por amor. No sé, no creo ah. Puede ser por su salud, porque él quiere, pero por amor no creo», comentó la actriz en un principio. Ante ello, los presentadores del programa empezaron a hablar sobre la pérdida de peso del comediante. «No te queremos incomodar. Solo queremos saber la verdad. ¿Qué eres del señor (Ricardo Mendoza) que está atrás (en la imagen)?», preguntó María Pía Copello.

«Me están cambiando la pregunta. De eso no quiero hablar porque es mejor mantenerlo así como que en privado. Mis temas amorosos los quiero mantener así porque ya he tenido relaciones expuestas y después no me gusta que se estén metiendo mucho, pero estoy tranquila y ya», respondió Mayra Goñi.

¿Problemas a la vista? ¿Richavo está mandando mensajes de desamor? ¿Mayra Goñi volvió con Nesty? Preguntas que el tiempo lo resolverá.