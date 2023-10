¡Soltera y desenfrenada! Tula Rodríguez anuncia que busca nuevo amor: “Quiero mi novio gringo caraj*”

¡Soy soltera y hago lo que quiero! Tula Rodríguez, al parecer, ya superó el luto por su fallecido esposo Javier Carmona. Ahora, la “Peludita” se encuentra suelta en plaza y sorprendió a su hija al regalarle un costoso viaje a Estados Unidos. Desde tierras gringas, la conductora de televisión reveló que desea dejar la soltería y no dudó en confesar que esta vez se buscará “un novio gringo”.

Tula Rodríguez busca su visa para un sueño

Hace unos días, Tula Rodríguez sorprendió a su hija con un viaje a Estados Unidos. Desde Miami, la conductora de televisión continúa dando que hablar en la farándula peruana luego de su reciente incorporación a TV Perú para el programa de cocina “Bueno, Bonito, Sabroso”.

Tula Rodríguez quedó maravillada con las atenciones de los norteamericanos, por lo que no dudó en preguntarle a su amigo estadounidense si así eran todos.

«¿Tú lavas, planchas, cocinas, todo? Escúchame ¿Todos los gringos son así?», le preguntó a su amigo norteamericano y este respondió asegurando que así eran. Sus palabras sorprendieron a la exvedette, quien no dudó en aclamar por su novio americano.

«¿O sea, mi novio gringo lavaría, cocinaría, desayuno rico?», preguntó Tula Rodríguez, a lo que su amigo “gringo” respondió: «Y mucho amor también para ti, sí». Esto sorprendió gratamente a la conductora quien escribió «Me tengo que conseguir novio gringo» y sostuvo emocionada: «¡Aaaaay! ¡Tengo que buscarme mi gringo, mi gringo caraj…».

¿Temor a enamorarse?

El 2020 fue un año fatídico para millones de personas. Tula Rodríguez sufrió en carne propia la pérdida de un ser querido, ya que su esposo, Javier Carmona, lamentablemente falleció. Tras ello, la conductora no ha sido vista con ningún otro hombre y en entrevista con una radio local señaló los motivos.

“Algo pasa. No me engancho con nadie. Hay una persona que me ha gustado y que no tiene la menor idea que yo volteé a mirarlo, porque no hago nada por conectar (…) Miré y me llamó la atención después de años, pero no le he dicho ni hola. Ni siquiera le escribo, ni está cerca de mí”, dijo Tula Rodríguez.