«Solucionen el problema»: ‘Samu’, de Instarándula, arremete contra influencers por «estafas» en casa de apuestas

Recientemente, varios usuarios han expresado sus preocupaciones acerca de las recomendaciones de juegos de azar hechas por diversos personajes del espectáculo, como Rodrigo Cuba, Samahara Lobatón, Ale Venturo, entre otros. De acuerdo con las quejas recibidas, algunas personas han invertido dinero en estas apuestas, pero no han logrado obtener las ganancias prometidas por los influencers. Ante ello, el popular ‘Samu’ se pronunció al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Ahora nos hemos vuelto a juntar”: Daniela Sarfati confirma que retomó su relación con Óscar López Arias

‘Samu’ habló de las «estafas» en casa de apuestas

El popular Samuel Suárez de Instarándula expresó su molestia sobre aquellos influencers que no responden las quejas de los usuarios por estafas en la casa de apuestas que promocionaron. A través de sus redes sociales, ‘Samu’ hizo un llamado a los creadores de contenido para que se comprometan más con su público. De igual forma, recalcó que ha recibido muchas quejas sobre este tema, ya que el dinero invertido no se puede recuperar, según aseguran internautas.

“Si ven alguna queja en el privado, dense el tiempo de responder. Solucionen el tema porque está el nombre de ustedes en juego, no los dejen en visto. Hay una responsabilidad nuestra para con el público. Están invirtiendo su dinero por recomendación de ustedes, háganse responsables”, inició diciendo el popular ‘Samu’.

Samuel compartió mensajes de ciertos usuarios que le indicaron haber contactado al conocido personaje de Chollywood que les recomendó la plataforma de apuestas, alegando que era una estafa, pero dicha persona nunca aceptó la responsabilidad. “Yo ingresé con el código de … Y le escribí varias veces pidiendo ayuda para que me indicara cómo retirar el dinero y nunca me respondió, le envié capturas y todo, pero no me respondió”, fue el mensaje que compartió una usuaria.

También te puede interesar leer: “Ahora nos hemos vuelto a juntar”: Daniela Sarfati confirma que retomó su relación con Óscar López Arias

Pide que respondan a las quejas de los usuarios

De igual forma, luego de recibir un sinnúmero de mensajes de usuarios quejándose sobre estas ‘estafas’ en la casa de apuestas, ‘Samu’ enfatizó en que los influencers deben solucionar estos problemas.

“Si van a cobrar sus bonos por las personas que juegan, al menos dense el tiempo de responderles y darles solución. Así como cobran ustedes por sus servicios, ya que es su trabajo en redes, también sean empáticos con la gente que van por recomendación de ustedes y no tienen soluciones. Nadie les dicen que no trabajen, pero no los dejen colgados si ocurre algún problema. Es su obligación responderles y darles solución con la empresa que los contrató”, recalcó Samu.