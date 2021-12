“Somos muy buenos amigos”, asegura Pancho tras ampay con Yahaira

Compartir Facebook

El chileno se pronunció luego de ser captado junto a Yahaira en plenos momentos cariñosos, y asegura que son solo amigos.

Yahaira Plascencia y Pancho Rodríguez llevan muchos meses diciendo que solo existe una amistad entre ellos. Tras el ampay, se esperaba que de una vez por todas salgan a confirmar el romance que al parecer se ha formado, pero lejos de eso, volvieron al mismo discurso de siempre.

Pancho se pronunció tras ser captado cariñosito con ‘Yaha’, y dijo que existe una gran y profunda amistad entre ellos. “Lo que pasa es que con ‘Yaha’ somos muy amigos, nos queremos muchísimo, hay muchísimo cariño, respeto, admiración”, inició diciendo Pancho.

Parece que Yahaira no le da ‘bola’ a Panchito y por eso él no quiere confirmar que existirían saliditas entre ellos. El chileno, en todo momento, no dijo otra cosa que no fuera “amigos”, para definir su relación con Yahaira.

“Solo somos amigos, nos queremos muchísimo, pero solo somos amigos, nos tenemos cariño, muchas cosas lindas”, agregó Pancho.

Tal vez existiría alguna razón por la que la salsera y Pancho no puedan tener un romance, o al menos hacerlo público. Gigi Mitre dijo que el productor de la ‘Yaha’, Sergio ‘Yorch’, le habría dicho que no oficialice ningún romance, para que no afecte su carrera.

A Gigi le pareció sospechoso que, con la experiencia que tienen en televisión, ‘Yaha y Pancho’ se hayan encontrado en el Malecón de Miraflores. Ese es un lugar abierto y muy popular, por lo que ambos habrían estado allí a propósito.

“Yahaira por favor no seas viva, tú te estás pachamanqueando con el Pancho desde hace meses… Yo creo que hasta ellos han querido que los ponchen, ¿quién se va a pachamanquear al Malecón? Si la Yahaira ha metido a todos a su casa… La otra semana su concierto… Para mí que ellos han querido ser ampayados, porque si te vas a chapar al Malecón, es porque ellos querían que esto salga”, señaló la conductora de televisión.

