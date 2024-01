«Somos padres, no especulen»: Leslie Moscoso se luce junto a su expareja Luis Sánchez pero aclara el motivo

Leslie Moscoso publicó varias fotografías junto a su ex pareja, Luis Sánchez, que es el padre de su hijo. La actriz, quien recientemente anunció su separación de José Carlos Cortez, celebró el cumpleaños de su pequeño en compañía de la familia, destacando que todas sus acciones las realiza pensando en el bienestar de su hijo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Moscoso aclara que su situación con Luis Sánchez

Tras anunciar el fin de su matrimonio, Leslie Moscoso se lució bastante feliz con Luis Sánchez, expareja y padre de su hijo. No obstante, la actriz cómica dejó en claro que el único vínculo que los une es el de ser padres. Ante ello, utilizó sus redes sociales para dejar en claro está situación ante las especulaciones de sus seguidores. Por tal motivo, ambos se mostraron compartiendo un tierno momento en el cumpleaños de su menor hijo.

“Esta imagen es de 2 padres que decidieron dejar sus diferencias de lado por su hijo…No saben lo que Jeyko vivió, mi único objetivo es verlo tranquilo, feliz y sonriente. No me perdono loo que vivió por mi cumpla”, manifestó la actriz cómica Leslie Moscoso.

Al término de compartir una tarde en familia con su hijo, Leslie Moscoso solicitó evitar especulaciones sobre su partida o la posibilidad de una reconciliación. “Así que no hay, no habrá ningún tipo de relación entre nosotros, más que la de padres! No especulen”, sentenció.

Denunció amenazas de muerte de su expareja José Cortez

En diciembre de 2023, Leslie Moscoso informó sobre el término de su matrimonio, y poco después impactó al revelar que estaba denunciando amenazas de muerte provenientes de José Carlos Cortez. Estas declaraciones tomaron por sorpresa a los miles de seguidores de la actriz cómica, quienes también le mostraron su respaldo.

“Desde hace varias semanas venimos siendo acechados y recibiendo amenazas de muerte y actos de hostilidad por parte de mi cónyuge, José Carlos Cortez Maetahara, de quien me encuentro separada de hecho por motivos estrictamente personales, lo que no ha sido impedimento para, reiteradamente, recibir agresiones verbales continuas y violentas, que atentan contra mi dignidad como mujer y madre, y que han puesto en vilo a mi familia, aprovechándose que soy una persona sola”, se lee en su mensaje.