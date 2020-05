“¡Son 70 días y no hay que comer!”

Compartir Facebook

Después que el lunes pasado el emporio comercial de Gamarra lució abarrotado de ambulantes, ayer la Policía, agentes de las Fuerzas Armadas y serenos pusieron mano dura para impedir el ingreso de los comerciantes informales que un día antes tomaron las calles sin respetar el distanciamiento social ni las precauciones por la pandemia del coronavirus.

Desde las 4 de la mañana, camiones, buses y tanquetas se desplazaron por las principales calles y vías de los alrededores para evitar el acceso vehicular y peatonal a una de las zonas más transitadas de La Victoria.

Los efectivos se ubicaron en las avenidas Huánuco, Parinacochas, Aviación, y entre las calles México y Grau. Muchos vendedores fueron retirados y sus mercaderías decomisadas.

NO RECIBIERON BONO

Muchos ambulantes se quejaron por el operativo y denunciaron el decomiso de sus pertenencias. Dijeron que ellos han salido a la calle a ganarse la vida porque no tienen cómo llevar un pan a sus hogares.

“Son 200 soles (en mercadería) que para ellos no es mucho, pero para nosotros sí. Lo que hacen se llama robar”, afirmó una de las vendedoras.

La mayoría de los comerciantes aseguró que no recibieron ningún bono y su situación se vuelve insostenible después de 72 días de confinamiento.

“Estoy bien. Me estoy desinfectando, sé que me estoy exponiendo, pero más de 70 días que ya no hay dinero para la casa. ¿De dónde me solvento? No hay nadie que nos quiera formalizar”, manifestó otra mujer.

NO MÁS CAOS

El ministro de Defensa, Walter Martos, dijo que el gobierno no va a permitir que se infrinjan las normas de la emergencia sanitaria, y que se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para evitar la aglomeración y la invasión de las calles por el comercio ambulatorio.

“Entendemos la necesidad de las personas de realizar alguna actividad económica para poder sobrevivir, pero eso lo tenemos que hacer de una forma ordenada, mediante un protocolo establecido por el Ministerio de la Producción junto con los gobiernos locales”, anotó.

BRINDAR SEGURIDAD

Por su parte, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, precisó que se tomó el damero de Gamarra con el objetivo de no permitir más informales.

“Hay que establecer el principio de autoridad. Se ha garantizado ya la tranquilidad en el lugar. Hay un despliegue de 800 efectivos del orden por turnos hasta completar los 2,000”, anotó.

EMPADRONAR A VENDEDORES

Asimismo indicó que van a coordinar con los vendedores ambulantes que generaron desorden en los alrededores del centro de comercio, para empadronarlos.

«En cuanto a aquellas actividades que no están permitidas, como la de los textiles, se está viendo la manera de reubicar a estas personas en talleres o en trabajos formales, de manera que puedan sobrevivir en esta temporada de cuarentena», subrayó.

VENTAS ONLINE

Mientras, los empresarios formales de Gamarra alistan a retomar sus actividades luego de la paralización por el aislamiento social obligatorio debido al COVID-19, pero precisó que aún no tienen fecha exacta.

La presidenta de la Coordinadora de Empresarios del emporio, Susana Saldaña, declaró que, en una primera etapa, esperan que se inicie la próxima semana y trabajarán a puerta cerrada. Es decir, las ventas se harán por internet y se entregarán por delivery.

FALTA PROTOCOLO

Indicó que los trabajadores tendrán toda la protección que se necesite, y que al ingreso se les medirá la temperatura para saber si tienen fiebre.

Para que esto se lleve a cabo, el Ministerio de la Producción ya envió al de Salud el protocolo que se seguirá a fin de que lo revise y apruebe. Dicho documento fue elaborado en colaboración con Saldaña.

Forsyth: “Vamos a poner todas las multas”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, dijo que su comuna está trabajando en conjunto con el Ministerio de la Producción para reabrir el emporio comercial de Gamarra. “Sabemos que hay gran necesidad en el país. Por eso, mañana (hoy) tengo una reunión con la ministra de la Producción, porque estamos afinando los detalles para la reapertura de Gamarra, obviamente no de la venta al público en el lugar, pero sí de los talleres para que puedan producir y hacer sus ventas online”, afirmó. Aseguró que continuarán las operaciones contra el comercio ambulatorio en el distrito. “Vamos a poner todas las multas al comercio ambulatorio y a los clientes también si no respetan el distanciamiento social”, manifestó.

Piden renuncia de Ministra de la Producción

A través de una carta abierta al presidente de la República, más de 50 gremios de la micro y pequeña empresa del Perú, exigen el inmediato relevo de la Ministra de Producción, Rocio Barrios, alegando su total indiferencia ante la reactivación de millones de microempresas y su falta de capacidad para liderar problemas del sector. Así lo señaló Fernando Calmell del Solar, Presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP).